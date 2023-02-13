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Ukraynalı çocuklardan anlamlı hareket! Harçlıklarını biriktirip deprem bölgesine gönderdiler... Türk öğretmen duygu dolu anları anlattı

13.02.2023 13:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki deprem 10 şehri yerle bir etti. Binlerce bina yıkılırken enkazın altında kalan vatandaşlar için büyük bir mücadele başladı. Felaket bölgesindeki acı tablo her geçen gün artmaya devam ederken dünyadan yardımlar da gelmeye devam ediyor. Almanya’da öğretmenlik yapan bir Türk’ün Ukraynalı öğrencilerinin harçlarını biriktirerek deprem bölgesine yardım gönderdiği anlattı.

Ukraynalı çocuklardan anlamlı hareket! Harçlıklarını biriktirip deprem bölgesine gönderdiler... Türk öğretmen duygu dolu anları anlattı

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremler bölgede geniş çaplı bir yıkıma neden oldu. 10 ili derinden etkileyen depremlerin sonrasında Türkiye’den ve dünyadan bölgeye yardımlar yağdı. Dünyanın pek çok noktasından acının dilinin ortak olduğunu gösteren paylaşımlar yapıldı. Almanya’da öğretmenlik yapan Hasan Enes isimli bir Türk, Ukraynalı öğrencilerinin harçlıklarını biriktirerek Türkiye’deki depremzedelere yardım ettiklerini söyledi. Enes’in duygusal paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

“BABALARI SAVAŞTA”

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Almanya’nın NRW eyaletinde göçmen çocuklara yönelik Almanca öğretmenliği yaptığını ifade eden Hasan Enes, “3 sınıfımın çoğunluğu savaştan dolayı Ukrayna'dan gelen çocuklardan oluşuyor. Birer tane Mısılı, Tunuslu ve Tayvanlı öğrencim de var. Ukraynalı çocukların babaları halen Ukrayna'da, sahip oldukları imkânlar sınırlı. Depremden birkaç gün sonra dersimi işlerken içlerinden birisi yanıma geldi ve kulağıma eğilerek yeni öğrendiği Almancasıyla, ‘Biz çok üzülüyoruz senin memleketin Türkiye'de depremden dolayı yaşananlara, bu zor zamanınızda az da olsa kendi aramızda yardım toplayıp seninle ulaştırmak istiyoruz. Çok değil biliyoruz ama olsun…’ dedi.” ifadelerini kullandı.

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Öğrencilerinin hareketinden sonra kendisinin derse devam etme konusunda zorlandığını ifade eden Enes, “O andan sonra derse devam etmek kolay değildi benim için. Onlara, ‘Siz savaştan dolayı buralardasınız ve biliyorum ki maddi zorluklar da çekiyorsunuz, buna rağmen insanımıza olan yardımınız asla unutulmaz’ diye cevap verip teşekkür ettim. O paraya elimle dokunamadım bile, hemen kağıda sardım, ders bitti, akşam geç saatte de olsa irtibata geçip ilettim Türkiye’ye gönderilmesi için” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
deprem Almanya Ukrayna

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