Ukraynalıların savaştaki uygulama tercihleri ortaya çıktı! Doğal afetler sırasında trend olduğunu gördüğümüz uygulamalar zirvede

Rusya-Ukrayna savaşı 15'inci gününde devam ederken, gelen yeni veriler Ukraynalıların savaş sırasındaki mobil uygulama tercihlerini ortaya çıkardı.

UKRAYNALILAR BU UYGULAMALARA YÖNELDİ

Buna göre, Ukraynalılar, Rus işgalinin ardından çevrimdışı haritalama ve şifreli iletişim uygulamalarına yöneldi. Araştırma firması Apptopia'nın verilerine göre, son zamanlarda Ukraynalılar, en son haberleri ve gelişmeleri takip edebilecekleri çeşitli iletişim uygulamalarını, çevrimdışı haritaları ve daha fazlasını indirdi.

Şu anda, ülkenin App Store'daki en iyi beş uygulaması arasında mesajlaşma uygulamaları Signal ve Telegram, sosyal medya uygulaması Twitter ve çevrimdışı mesajlaşma uygulamaları Zello ve Bridgefy'ın yer aldığı belirtildi.

İlk 10'da ayrıca popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, çevrimdışı bir harita uygulaması olan Maps.Me ve Elon Musk'ın uydu internet hizmeti Starlink'in uygulaması bulundu. Starlink Ukrayna'da aktif edilmişti.

NORMALDE DOĞAL AFETLERDE GÖRÜLÜYOR

Apptopia'nın sözcüsü Adam Blacker, Rus işgalinden sonra "Ukrayna'daki listelerin en üstüne çıkan uygulamalar Walkie-Talkie uygulamaları, VoIP uygulamaları, çevrimdışı navigasyon uygulamaları, VPN uygulamaları, radyo iletişim uygulamaları" dedi. Blacker, "Bunlar, normalde kasırga ve deprem gibi doğal afetler sırasında trend olduğunu gördüğümüz uygulamalardır" diye de ekledi.

RUSYA İÇİN VPN DETAYI

Öte yandan Rusya'da VPN uygulamalarına olan talep de arttı. Apptopia, kullanıcıların her gün normalden onbinlerce daha fazla VPN uygulaması indirdiğini, Rusya'nın ülkede Facebook ve Twitter gibi sosyal medya uygulamalarına erişimi kısıtlamaya başlamasının ardından ilk beş VPN uygulamasının günlük indirmelerde önemli bir artış kaydettiğini tespit etti.

