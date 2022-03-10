HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Ukraynalıların savaştaki uygulama tercihleri ortaya çıktı! Doğal afetler sırasında trend olduğunu gördüğümüz uygulamalar zirvede

Ukraynalıların savaştaki uygulama tercihleri ortaya çıktı! Doğal afetler sırasında trend olduğunu gördüğümüz uygulamalar zirvede

10.03.2022 12:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları dünyanın 1 numaralı gündem maddesi olmaya devam ederken, Ukraynalıların Rus işgali ile birlikte kullanmaya yöneldikleri mobil uygulamalar belirlendi. Buna göre, Ukrayna'da normalde kasırga ve deprem gibi doğal afetler sırasında trend olduğunu gördüğümüz uygulamalar listelerin en tepesine çıktı.

Ukraynalıların savaştaki uygulama tercihleri ortaya çıktı! Doğal afetler sırasında trend olduğunu gördüğümüz uygulamalar zirvede

Rusya-Ukrayna savaşı 15'inci gününde devam ederken, gelen yeni veriler Ukraynalıların savaş sırasındaki mobil uygulama tercihlerini ortaya çıkardı.

UKRAYNALILAR BU UYGULAMALARA YÖNELDİ

Buna göre, Ukraynalılar, Rus işgalinin ardından çevrimdışı haritalama ve şifreli iletişim uygulamalarına yöneldi. Araştırma firması Apptopia'nın verilerine göre, son zamanlarda Ukraynalılar, en son haberleri ve gelişmeleri takip edebilecekleri çeşitli iletişim uygulamalarını, çevrimdışı haritaları ve daha fazlasını indirdi.

akıllı telefon

Şu anda, ülkenin App Store'daki en iyi beş uygulaması arasında mesajlaşma uygulamaları Signal ve Telegram, sosyal medya uygulaması Twitter ve çevrimdışı mesajlaşma uygulamaları Zello ve Bridgefy'ın yer aldığı belirtildi.

İlk 10'da ayrıca popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, çevrimdışı bir harita uygulaması olan Maps.Me ve Elon Musk'ın uydu internet hizmeti Starlink'in uygulaması bulundu. Starlink Ukrayna'da aktif edilmişti.

NORMALDE DOĞAL AFETLERDE GÖRÜLÜYOR

Apptopia'nın sözcüsü Adam Blacker, Rus işgalinden sonra "Ukrayna'daki listelerin en üstüne çıkan uygulamalar Walkie-Talkie uygulamaları, VoIP uygulamaları, çevrimdışı navigasyon uygulamaları, VPN uygulamaları, radyo iletişim uygulamaları" dedi. Blacker, "Bunlar, normalde kasırga ve deprem gibi doğal afetler sırasında trend olduğunu gördüğümüz uygulamalardır" diye de ekledi.

RUSYA İÇİN VPN DETAYI

Öte yandan Rusya'da VPN uygulamalarına olan talep de arttı. Apptopia, kullanıcıların her gün normalden onbinlerce daha fazla VPN uygulaması indirdiğini, Rusya'nın ülkede Facebook ve Twitter gibi sosyal medya uygulamalarına erişimi kısıtlamaya başlamasının ardından ilk beş VPN uygulamasının günlük indirmelerde önemli bir artış kaydettiğini tespit etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Rekorlar kitabına girdi!Rekorlar kitabına girdi!
İsrail ile yeni dönem! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bu bir fırsattır' diyerek duyurduİsrail ile yeni dönem! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bu bir fırsattır' diyerek duyurdu
AKOM'dan İstanbul için '1987 kışı' açıklamasıAKOM'dan İstanbul için '1987 kışı' açıklaması
Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bornozunu indirip poz verdi! Şeftali detayı dikkat çekti

Bornozunu indirip poz verdi! Şeftali detayı dikkat çekti

Korkunç görüntüler! Ölüleri toplu mezara gömüyorlar

Korkunç görüntüler! Ölüleri toplu mezara gömüyorlar

Yok böyle bahane! İsrail'den flaş Zelenskiy kararı

Yok böyle bahane! İsrail'den flaş Zelenskiy kararı

'Gönüllü savaşçıların' sayısı artıyor! Günlük 2 bin dolara paralı asker aranıyor

'Gönüllü savaşçıların' sayısı artıyor! Günlük 2 bin dolara paralı asker aranıyor

Yataktan iç çamaşırlı pozunu paylaştı!

Yataktan iç çamaşırlı pozunu paylaştı!

İngiliz askerler emirleri dinlemedi, Ukrayna'ya savaşmaya gitti

İngiliz askerler emirleri dinlemedi, Ukrayna'ya savaşmaya gitti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.