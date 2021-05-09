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  4. Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Sybiha'dan Türkiye'ye güvenli turizm övgüsü:

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Sybiha'dan Türkiye'ye güvenli turizm övgüsü:

09.05.2021 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Biz Türkiye'de ailecek yaşıyoruz. Türkiye'ye aşık olduk. Hem ülkeye hem Türk insanının misafirperverliğine aşık olduk. Türk misafirperverliği dünya genelinde bir marka olmuş halde" - "Vatandaşlarımızın çoğu Türkiye'yi ikinci vatanı gibi görüyor" - "Ukraynalıların Türkiye'ye gelip tatillerini geçirmelerinde hiçbir sakınca görmüyoruz. Kendim de güvenli turizm konusunun Türkiye'de ne kadar ciddiye alındığını yerinde görmüş oldum"

DURMUŞ GENÇ - Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha, Ukraynalılar için önemli bir destinasyon olan Türkiye'de güvenli turizm konusunda ciddi çalışmalar yapıldığını, kendisinin de bunu yerinde gördüğünü söyledi.

Ukrayna'dan Muğla'ya gelen turistlerin tatilleri turistik ilçelerde devam ediyor. Sybiha, Dalaman Havalimanı ile Ukraynalı turistlerin tatillerini geçirdiği bölgedeki otelleri gezerek yetkililerle görüştü.

Dalaman bölgesini, doğasıyla, tarihi dokusuyla "cennetten bir köşe" olarak nitelendiren Sybiha, AA muhabirine, çok sayıda Ukraynalının tatil için Muğla'yı tercih ettiğini söyledi.

Ukrayna'nın Türkiye ile stratejik partnerliğini "iyi veya çok iyi" olarak değerlendiren Sybiha, "Stratejik partnerliğimizin tüm bileşenleri iyi şekilde çalışıyor. Biz halkımız için de bunun çok yararlı olduğunu görüyoruz. Bu iş birliğimizin her iki ülkeye kazanımlar getirdiğini görüyoruz. Biz Türkiye'de ailecek yaşıyoruz. Türkiye'ye aşık olduk. Hem ülkeye hem Türk insanının misafirperverliğine aşık olduk. Türk misafirperverliği dünya genelinde bir marka olmuş halde." diye konuştu.

Ukraynalıların Türkiye'de tatil yapmaktan mutluluk duyduğunu vurgulayan Sybiha, bu yıl da yeni tip koronavirüs salgını koşulları elverdiği müddetçe daha fazla Ukraynalının Türkiye'ye ve Muğla'ya geleceğini bildirdi.

Türkiye gibi bir ülkede çalıştığı için kendisini şanslı hissettiğini dile getiren Sybiha, "Vatandaşlarımızın çoğu Türkiye'yi ikinci vatanı gibi görüyor. Biz ülke olarak Türkiye'nin Ukrayna'nın bölünmez bütünlüğünü desteklemesini çok önemsiyoruz ve desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

-"Ukraynalıların Türkiye'ye gelip tatillerini geçirmelerinde hiçbir sakınca görmüyoruz"

Sybiha, salgın döneminde Türkiye'nin çok başarılı bir yol izlediğini belirterek, şöyle konuştu:

"Aşılama hızına da bakıldığında Türkiye dünyada önde gelen ülkelerden. Dünyadaki birçok ülkeye de bu salgınla mücadele konusunda örnek olabilir. Ukraynalıların Türkiye'ye gelip tatillerini geçirmelerinde hiçbir sakınca görmüyoruz. Kendim de güvenli turizm konusunun Türkiye'de ne kadar ciddiye alındığını yerinde görmüş oldum. Salgın sonrasında ülkemizden gelen turist sayılarında büyük bir artış yaşanacağına da kesinlikle eminim. Burada muhteşem doğa güzellikleri var ve çok etkileyici. Ukrayna'nın farklı farklı şehirlerinden uçuşların konulması gelecek turist sayılarının artmasında etkili olacak. Son 4 yılda Türkiye'ye gelen Ukraynalı turist sayısı yıllık olarak ortalama yüzde 20 artarak devam etti. Dalaman'a gelen Ukraynalı turist sayısı da yüzde 80 artmış. Buraya gelen kişi mutlaka bir daha gelmek isteyecektir."

Türkiye'ye ilginin her geçen gün arttığını aktaran Sybiha, Ukraynalı turistlerin Türkiye'de keyifli zaman geçirdiğini sözlerine ekledi.

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Muğla Ukrayna

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