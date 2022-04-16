HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Ukrayna'nın işgali: Rusya'dan Kiev'e füze saldırılarını artırma tehdidi

Ukrayna'nın işgali: Rusya'dan Kiev'e füze saldırılarını artırma tehdidi

15.04.2022 18:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Moskova yönetimi, Rus topraklarına yönelik herhangi bir Ukrayna saldırısına, başkent Kiev'e daha fazla füze saldırısı düzenleyerek yanıt vereceklerini açıkladı.

Ukrayna'nın işgali: Rusya'dan Kiev'e füze saldırılarını artırma tehdidi

Moskova yönetimi, Rus topraklarına yönelik herhangi bir Ukrayna saldırısına, başkent Kiev'e daha fazla füze saldırısı düzenleyerek yanıt vereceklerini açıkladı.

Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında, yerleşimler hedef alınırsa saldırıların "sayısı ve boyutunun" büyüyeceği kaydedildi.

Uyarı, Rusya'nın Kiev yakınlarındaki bir askeri fabrikaya füze saldırısı yapıldığı duyurusundan sonra geldi. Saldırının Ukrayna helikopterlerinin bir Rus köyüne saldırısına misilleme olarak yapıldığı iddia edildi.

Ukrayna ise böyle bir saldırı düzenlenmediğini savunuyor.

Savunma Bakanlığı Sözcüsü Igor Konaşkenov "Bu gece denizden karaya atılan yüksek isabetli uzun menzilli 'Kalibr' füzeleri Kiev'in dışındaki bir askeri tesisi vurdu" dedi.

Konaşkanev saldırıda, uçaksavar ve gemisavar füze sistemleri üreten ve tamir eden Vizar askeri tesisinin hedef alındığını söyledi. Sözcü ayrıca Ukrayna Rus topraklarına saldırıya devam ettiği takdirde, Kiev'e yönelik füze saldırılarının yoğunlaşacağı uyarısında bulundu.

Konaşkanev "Kiev'deki milliyetçi rejimin Rus topraklarında terör ve sabotaj saldırılarına karşılık olarak, Kiev'deki hedeflere yönelik saldırılar artacak" dedi.

Fabrikanın yanında bir marangozhanesi bulunan 47 yaşındaki Andrey Sizov, AFP'ye yaptığı açıklamada patlamanın gece saatlerinde olduğunu söyledi.

Görgü tanığı "Gece 1.30'da güvenlik görevlim aradı ve hava saldırısı olduğunu söyledi. Beş nokta vuruldu. Çalışanım bürodaydı ve patlamanın etkisiyle savruldu" dedi.

Rus yetkililer Ukrayna'yı Rusya topraklarının 10 kilometre içindeki Bryansk bölgesinde bulunan Klimova köyüne iki helikopter gönderip, bir binayı vurarak, sekiz kişiyi yaralamakla suçladı.

Kiev böyle bir saldırı düzenlediğini reddediyor ve "Ukrayna karşıtı histeriyi" beslemek için böyle bir olayın sahnelendiğini savunuyor.

BBC, bu iddiaları bağımsız kaynaklardan doğrulatamadı.

Image shows workers clearing through rubble

Diğer gelişmeler:

  • BM'ye göre Rusya'nın işgalinin başladığı 24 Şubat'tan bu yana 5 milyondan fazla kişi Ukrayna'yı terk etti.
  • Washington Post'a göre Rusya, ABD ve NATO müttefikleri Ukrayna'yı silahlandırdığı takdirde tahmin edilemez sonuçlar ortaya çıkacağı uyarısında bulundu.
  • Ukraynalı savcılar, Rus birliklerinin Harkov'un güneyindeki Borova kasabası sakinlerini tahliye eden otobüslere ateş açıp, yedi kişiyi öldürmek ve 27 kişiyi yaralamakla suçladı.

  • Kuşatma altındaki Mariupol kenti yetkilileri, Rus işgalcilerin apartmanların bahçelerine gömülen cesetleri çıkartmaya başladığını söyledi.

Rus güçleri, Ukrayna'nın doğusundaki bölgeleri ele geçirmeye odaklanmak üzere, başkent Kiev'in etrafındaki bölgelerden Mart'ta çekilmeye başladı. Ancak Kiev hala füze saldırılarına açık.

Rus Savunma Bakanlığı açıklamasında, Moskova gemisinin batırılmasından bahsetmedi.

Füze saldırısında hedef alınan fabrika, Ukrayna'nın geminin batırılmasında kullanıldığını iddia ettiği gemisavar Neptün füzelerine benzer füzeler üretiyor.

Rusya ise, geminin batmasına farklı bir açıklama getiriyor. Yetkililer, açıklanamayan bir nedenle gemide çıkan yangının cephaneliğin infilak etmesine ve gemi römorklarla limana çekilirken "dengesini kaybetmesine" yol açtığını iddia ediyor.

Geminin nasıl battığı hala bağımsız kaynaklarca doğrulanamadı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Almanya’da 13 yaşındaki Emirhan'a polis şiddetiAlmanya’da 13 yaşındaki Emirhan'a polis şiddeti
Hapishane ziyaret eden Papa, ayak yıkayıp öptüHapishane ziyaret eden Papa, ayak yıkayıp öptü
Denizli'deki çiftin sosyal medyadaki ilan olay oldu! Denizli'deki çiftin sosyal medyadaki ilan olay oldu!
Anahtar Kelimeler:
Rusya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İlk kez anlattı: 'Francesca uyutmadı' deyince...

İlk kez anlattı: 'Francesca uyutmadı' deyince...

Canan Karatay: İlaç alacağınıza onu yiyin

Canan Karatay: İlaç alacağınıza onu yiyin

Merkez Bankasından önemli karar: Yüzde 40'ını alacaklar

Merkez Bankasından önemli karar: Yüzde 40'ını alacaklar

Sığınmacılarla ilgili İstanbul Valiliği ve Emniyet'ten açıklama: Sosyal medya hesapları takibe alındı

Sığınmacılarla ilgili İstanbul Valiliği ve Emniyet'ten açıklama: Sosyal medya hesapları takibe alındı

O sözlerden sonra İmamoğlu bakın ne yaptı!

O sözlerden sonra İmamoğlu bakın ne yaptı!

Karamollaoğlu'ndan ses getirecek açıklama: Cumhurbaşkanı Erdoğan aday olmayacak

Karamollaoğlu'ndan ses getirecek açıklama: Cumhurbaşkanı Erdoğan aday olmayacak

İlginizi Çekebilir

OnlyFans modeli aldığı en tuhaf isteği açıkladı!

OnlyFans modeli aldığı en tuhaf isteği açıkladı!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Mesleğine kimse anlam veremedi! Bebekler için isim...

Mesleğine kimse anlam veremedi! Bebekler için isim...

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.