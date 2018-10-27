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Ulaşıma kar engeli! Çok sayıda araç yolda mahsur kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2018 01:16 | Son Güncelleme

Ağrı ile Van arasındaki Tendürek Dağı Geçidi'nde etkili olan kar yağışı nedeniyle çoğunluğu TIR'lardan oluşan çok sayıda araç yolda mahsur kaldı.

Araçların kapattığı yolun ulaşıma açılması için bölgeye karayolları ekipleri sevk edildi.

Kar yağışı gece yarısı şiddetini artırdı

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Bölgede etkili olan kar yağışı özellikle Ağrı'ın Doğubayazıt ilçesi ile Van'ın Çaldıran ilçelerini birbirine bağlayan karayolunun Tendürek Dağı Geçidi'nin 2 bin 400 rakımlı Somkaya rampasında etkisini artırdı.
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Yolun karla kaplanması sebebiyle çok sayıda tır kara saplandı, bu nedenle arkadan gelen bazı araçlar da yolda kaldı.
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Zaman zaman tipiye dönüşen kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler, araçlarını kara saplandığı yerden kurtarmaya çalıştı. Kar yağışının devam ettiği bölgeye Ağrı ve Van'dan karayolları ekipleri sevk edildi.
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Söz konusu geçidin Doğubayazıt girişinde ise geçişlerine izin verilmeyen bazı TIR sürücüleri araçları ile yol kenarındaki dinlenme tesislerinde bekletiliyor.
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TIR sürücülerinden Murat Kandemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, akşam saatlerinde karın aniden bastırdığını belirterek, "Van'dan yola çıktık, Doğubayazıt'a doğru gidiyorduk. Geçidin Van sınırları içerisinde kalan kısmında da birçok araç yolda kalmış durumda. Hatta yolda hasarlı kazalar da vardı. Yolun büyük kısmını aştık ama Somkaya rampasında kaldık." dedi.
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Sürücülerden Çetin Çelik de yaklaşık 2 saattir ilerleyemedikleri için yolda kaldıklarını vurgulayarak, "Karayolları ekiplerini bekliyoruz. Doğubayazıt'tan Van'a gitmek için yola çıkmıştım. Kara hazırlıksız yakalandık. Yetkililerin bir an önce yolu açmasını bekliyoruz." diye konuştu.
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İran'dan yüklediği muzları Van'a götürmek için yola çıktığını belirten tır sürücüsü Ahmet Arı da önünde seyreden tırların kayıp ilerleyememesi sebebiyle yolda kaldıklarını aktardı. Arı, yetkililerin bir an önce yolu açmasını beklediklerini bildirdi. (AA)
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Anahtar Kelimeler:
Ağrı Tendürek Geçidi kar yağışı

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