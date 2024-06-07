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  4. Her şey bir çay ile başladı... Önce kovaladı, sonra vurdu! Dehşet anları kamerada

Her şey bir çay ile başladı... Önce kovaladı, sonra vurdu! Dehşet anları kamerada

07.06.2024 15:56
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Şişli’de bir pastaneye giden İ.D., garsondan bağırarak çay isteyince ortalık karıştı. Pastanede oturan T.S.'nin uyarısına rağmen bağırmaya devam eden İ.D., hayatının şokunu yaşadı. T.S., İ.D.'yi önce silahla kovaladı, ardından da mezarlık girişinde bacağından vurdu. Yaşananlar kameralara yansırken, polis tarafından yakalanan saldırgan tutuklandı. T.S.'nin, kendisini bağırmaması için uyardığını ancak tartışmada küfür edince silahını çekerek kovaladığını ve vurduğunu söylediği öğrenildi.

İlginç olay, geçtiğimiz Pazar günü saat 15.30 sıralarında Şişli Feriköy’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan bir pastanede oturan İ.D., garsondan bağırarak çay istedi. Bunu duyan T.S., İ.D.’yi sessiz olması ve rahatsızlık vermemesi yönünde uyardı. Bunun üzerine iki şahıs arasından tartışması çıktı. Tartışmasının kavgaya dönüşmesi üzerine T.S., silahını çekip İ.D.’yi kovalamaya başladı.

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SİLAHLA KOVALADI, MEZARLIKTA BACAĞINDAN VURDU

Cadde üzerinde yaşanan kovalamaca sonucunda Feriköy Mezarlığına sığınan İ.D., cami avlusunda T.S. tarafından silahla bacağından vuruldu. Yaralanan şahıs yere savrulurken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı İ.D.’yi yaptıkları ilk müdahale sonrasında ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Adamın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Yaşananlar ise kameralara anbean yansıdı.

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'BAĞIRDIĞI İÇİN UYARDIM, DİKKATE ALMAYINCA VURDUM'

Öte yandan ihbardan kısa süre sonra olay yerine gelen Şişli polisi, olayı gerçekleştiren T.S.‘yi olayda kullandığı silahla birlikte kıskıvrak yakaladı. Emniyete götürülen şahsın, kendisini bağırmaması için uyardığını ancak tartışmada küfür edince silahını çekerek kovaladığını ve vurduğunu söylediği öğrenildi. İşlemleri tamamlanan şahıs, sevk edildiği adliyede “kasten yaralama” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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Garson Çay Şişli pastane silahlı kavga
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