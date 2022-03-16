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Ulaşmak için zamanla yarıştılar! 6 saat boyunca...

16.03.2022 22:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da rahatsızlanan bir kişi, 'kar' nedeniyle 6 saatte hastaneye ulaştırıldı. UMKE ekiplerinin çabasıyla ulaşılan 56 yaşındaki hasta hastaneye yetiştirildi.

Ulaşmak için zamanla yarıştılar! 6 saat boyunca...

Van'ın Gürpınar ilçeside aniden rahatsızlanan Hüsnü Oktay (56) için yola çıkan sağlık ekipleri, kar nedeniyle yolda mahsur kaldı. Oktay, devreye UMKE ekiplerinin girmesiyle yaklaşık 6 saatte hastaneye ulaştırıldı.

Van'a 90 kilometre uzaklıkta bulunan Gürpınar ilçesine bağlı Çepkenli Mahallesi Kayrakdere Mezrası'nda oturan Hüsnü Oktay, vücut uyuşukluğu ve yüksek tansiyon nedeniyle rahatsızlandı.

Van'da rahatsızlanan kişi, 'kar' nedeniyle 6 saatte hastaneye ulaştırıldı - Genel - Van - Gürpınar

6 SAATİN SONUNDA HASTANEYE ULAŞTIRILDI

Oktay'ın yakınları 112 Acil Servisi'ni arayarak yardım istedi. Hemen yola çıkan sağlık ekipleri, karlı yolda ilerleyemeyince, devreye UMKE ekipleri girdi.

Van'da rahatsızlanan kişi, 'kar' nedeniyle 6 saatte hastaneye ulaştırıldı - Genel - Van - Gürpınar

Paletli araçlarla hastaya ulaşan ekipler, evde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Hüsnü Oktay'ı yaklaşık 6 saatin sonunda hastaneye ulaştırdı. (DHA)

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Van
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