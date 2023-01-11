Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'ndan müjde! İstanbul Havalimanı metrosu için geri sayım başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, katıldığı bir televizyon canlı yayınında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Karaismailoğlu, İstanbullulara müjde vererek, İstanbul Havalimanı metrosunun bu ayın sonunda açılacağını duyurdu.

"100 YILDA YAPILACAK İŞLERİ 20 YILDA YAPTIK"

"Hayatın idamesi için ulaştırma olmazsa olmaz." ifadelerini kullanan Bakan Karaismailoğlu, "Yaptığımız işlerle hayatı kolaylaştırıyoruz. İstihdamın, üretimin, turizmin gelişmesi için kaliteli bir altyapı olması gerekiyor. Biz bakanlık olarak insan, yük ve veri taşıyoruz. Konforlu hızlı bir şekilde taşımalıyız. Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde 100 yılda yapılacak işleri 20 yılda yaptık. Büyüme ve ihracat rakamlarının rekorlar kırması, Türkiye'de hareketliliğin artması, trafik kazalarının azalması, trafik sıkışıklığının azalması bu yatırımlar sayesinde oldu. Hayatı daha güvenli hale getiriyoruz, bunları işletmek için de büyük bir sorumluluğumuz var. Türkiye'nin bütün coğrafyasına yayılmış 700 bin kişiyle Türkiye için 7/24 çalışıyoruz." dedi.

Ulaştırma altyapısına ilişkin verileri paylaşan Bakan Karaismailoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Son 20 yıldır ulaştırma altyapısına harcanan para 183 milyar dolar. Bunun 1 trilyon 100 milyar dolarlık üretime etkisi oldu. 1 birimlik ulaştırma yatırımı yaptığınız 10 katı üretim en az 6 katı da milli gelir katkısı sağlıyorsunuz. Bu altyapı yapılmasaydı sıkışıklık olurdu. 20 yıl önce 8 milyon araç vardı şu an 26 milyon araç var ama trafik sıkışıklığı çok daha az. İstanbul'da 2 tane köprü vardı, 15 Temmuz Köprüsü'nden 220 bin, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden 240 bin araç geçiyor. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 130 bin araç geçiyor, Marmaray'ı 670 bin kişi geçiyor müthiş projeler bunlar."

"TRAFİK KAZALARI YÜZDE 82 AZALDI"

Yeni yapılan modern yollar sayesinde trafik kaza oranlarının yüzde 82 azaldığını ifade eden Karaismailoğlu, "Herhangi bir deprem zamanında, nasıl kaçılacağının planları var. Bizim terörden arındırdığımız bölgelere huzur geldi, çiftçilik yapılıyor. Orada para kazanıp İstanbul'da yatırım yapanlar var. Bunlar neden karşı çıkıyorlardı? Buralara kimse gelemesin, biz teröre devam edelim diyorlardı. Buralar transit koridorlara dönüştü." dedi.

Siirt ilinin Pervari ilçesinde ilçesinde inşa edilen Beğendik Köprüsü'ne ilişkin konuşan Bakan Karaismailoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Şantiyemizi yaktılar, çalışanlarımızı karıştırdılar. Çok şehidimiz var. Burası, terör yataklarının olduğu yerdi. Şimdi fıstık üretiminde dünyanın sayılı yerlerinden. Organize sanayi bölgeleri hareketlendi. 165 metre burası dünyanın en yüksek viyadüklerinden birisi. Burada dereye kapılan vatandaşlar oldu. Artık milletin parası millet için harcanıyor. Buradan yaklaşık 2 milyondan fazla araç geçti. 1970 yılında köprü yapıldığında, Türkiye Cumhuriyetinin bütçesi oraya harcandı. Anadolu gelişemedi, şimdi Çanakkale'de de köprü yaparken başka yerlerde yatırım yapan bir Türkiye var. Ülkemizde daha fazla projeyi aynı anda yapma gücüne eriştik biz."

"ABD BÜYÜKELÇİSİ YOLLARIMIZA HAYRAN KALDI"

Bakan Karaismailoğlu, "Kuzey Marmara'daki tünellerin dünyada benzeri yok. ABD Büyükelçisi geldi, 'Keşke bizim de ülkemizde böyle yollar olsa.' dedi. Dünyanın en kaliteli altyapısını yapıyoruz. 17 yılda bitmeyen Bolu Dağı tünelinden 4 senede biten Çanakkale Köprüsü'ne geldik. İnsanlar memleketlerine giderken kaza yapmadan, daha kısa sürede gidiyorlar." ifadelerini kullandı.

İSTANBUL HAVALİMANI METROSUNDA GERİ SAYIM

İstanbul Havalimanı metrosu için müjde veren Bakan Karaismailoğlu, bu ayın sonunda metronun açılacağını duyurdu.

Bakan Karaismailoğlu, konuşmasına şu şekilde devam etti:



"Bu ayın sonunda İstanbul Havalimanı metrosu açılacak. İBB'nin durumu çok acıklı. Dünyada metroya hafriyat döken başka bir belediye yok.

Çam Sakura Hastanesi'nin metrosu Şubat ayında açılıyor. 100 bin insan hareketi var bu hastane içerisinde. Bunu yapmayacağım dedi İBB, ihaleden tam 24 ay sonra şubat ayında açıyoruz.

Belediyenin sorumluluğunda olan hatlar da var. Aldığımızda yüzde 5 seviyelerindeydi. Biz devraldık biz projeleri bitiriyoruz, İBB'nin projeleri hala yüzde 5 seviyesinde. İstanbul'un genelinde 1100 kilometre metro hattı yapılması gerekiyor. Devletimiz İstanbul için 80 milyar lira yatırım yapıyor. Belediyenin elinde 100 kilometrelik bir hat var yapar yapmaz, onlarda.

İstanbul'u birilerinin kaderine bırakmayız, bunların hepsi yapılacaktır. Seçimlere 1 yıl kaldı, vatandaşlarımız tercihini yapacaktır zaten."

