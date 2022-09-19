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Ülke bunu konuşuyor! Big Ben'in çanları çalmadı, soruşturma başlatıldı

19.09.2022 07:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 8 Eylül'de hayatını kaybetmişti. Dün ülke genelinde Kraliçe 2. Elizabeth onuruna 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı. Saygı duruşu sırasında Big Ben’in çanları ise çalmadı. İngiltere Parlamentosu Sözcüsü yaptığı açıklamada "Bunu acil olarak araştırıyoruz" dedi.

Ülke bunu konuşuyor! Big Ben'in çanları çalmadı, soruşturma başlatıldı

İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı Kraliçe II. Elizabeth'in 8 Eylül’de 96 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından dün yerel saatle 20.00’de ülke genelinde 1 dakikalık saygı duruşu yapılmış, saygı duruşunun başlangıcında ve bitişinde dünyaca ünlü saat kulesi Big Ben’in çanlarının çalması planlanmıştı. Big Ben etrafında toplanan binlerce kişi çan sesi beklerken, saat kulesinin çanları çalmamıştı.

"ACİL OLARAK SORUŞTURUYORUZ"

İngiltere Parlamentosu Sözcüsü yaptığı açıklamada, "Bunu acil olarak araştırıyoruz, ancak yarın (bugün) devlet cenaze töreni sırasında geçiş törenini etkilemeyeceğinden eminiz" dedi.

Bu sabah saatlerinde Westminster Abbey Kilisesi'nde düzenlenecek olan cenaze töreni sonrası Kraliçe II. Elizabeth'in naaşı defnedilmek üzere Windsor Kalesi'ndeki St. George Şapeli'ne nakledilecek ve nakil sırasında dakikada bir Big Ben’in çanları çalacak.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere big ben kraliçe 2. elizabeth
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