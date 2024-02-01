Ülke genelinde sıcaklıklar artıyor! İki bölge için çığ riski var (1 Şubat hava durumu)

Şubat ayına girilmesiyle beraber bazı illerde sıcaklıklar artıyor. Yağmur ve kapalı havaların devam etmesi beklenirken yurdun soğuk kesimlerinde ise çığ riski var.

BAZI YERLERDE BUZLANMALAR OLABİLİR

Yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Kocaeli, Yalova ve Samsun çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu bölgelerde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı beklenirken, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunuyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre hava sıcaklığı, yurt genelinde biraz artacak, batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, doğu kesimlerde mevsim normallerinin yer yer altında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 6

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 9

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 12

Adana: Parçalı ve çok bulutlu 16

Antalya: Parçalı bulutlu 18

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı 9

Trabzon: Parçalı bulutlu 9

Erzurum: Parçalı bulutlu -6

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 9





