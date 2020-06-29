Ülkede barlar açıldı: 9 günlük rezervasyon dolu

Alkol tutkularıyla meşhur İrlandalılar koronavirüs önlemlerinin gevşetilmesinin ardından 15 haftadır hasret kaldıkları barlarına yeniden kavuştu.

Önlemlerin kaldırılması planında son virajı dönen İrlanda'da, bugünden itibaren oteller ve restoranların yanısıra yemek servis eden pubların da açılmasına izin verildi.

Ülke içi seyahat kısıtlamaları da kaldırılırken, kiliseler, kuaförler, sinemalar ve müzeler de yeniden kapılarını açtı.

Kapalı alanlarda 50, açık alanlarda 200 kişinin toplanmasına izin çıktı.

Diğer yandan ölümüne içilen 'klasik İrlanda pub'ı deneyimi yaşamayı mümkün kılmayan kısıtlamalar da getirildi.

İçkili mekanda müşteriler masada oturmak zorunda olacak ve en fazla 105 dakika kalabilecek.

Barlar en az 9 euro (70 TL) fiyatı olan ana yemekleri servise hazır durumda olmaya zorunlu olacak.

Müşterilere de bara gitmeden rezervasyon yapma zorunluluğu getirildi.

Bu şartlara tepki gösteren işletmeciler, diğer yandan talebe yetişmekte zorlanıyor.

Irish Mirror'a konuşan bir pub sahibi, komşu mekanlardan birinin rezervasyonlarının şimdiden gelecek 9 gün için dolduğunu söyledi.

Irish Sunday Mirror'a konuşan Clancy’s isimli barın sahibi Padraig Hennessy de iki buçuk hafta önce web sitesinden rezervasyona başladıklarında çılgınca boyutta talep geldiğini ve şimdiden 9 gün boyunca dolu olduklarını anlattı.

İşletmeciler, sonraki günlerin de hızla dolmakta olduğunda sözbirliği etti.

