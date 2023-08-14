Ülkede o fabrika faaliyete geçti! Yapay eti sofralara getirmeye bir adım daha yaklaştılar

Yapay et kavramı hayatımıza yeni girmiş bir kavram değil. Bir süredir artan nüfusun daha sürdürülebilir bir şekilde beslenmesini sağlamak adına yapay et devriminden söz ediliyor. Çin de yüksek nüfusunu beslemek için sürdürülebilir bir hayvansal protein kaynağı arayışında. Şanghay merkezli bir girişim ise bu konuda önemli bir atılım yaptı.

ÇİN'DE İLK PİLOT FABRİKA FAALİYETE GEÇTİ

South China Morning Post'un haberine göre, CellX isimli girişim, Çin'in ilk kültürlenmiş et - yapay et (etin laboratuvar ortamında hayvan hücrelerinin kültürlenmesiyle üretildiği bir hücresel tarım şekli) pilot fabrikasını faaliyete geçirdi. Böylece önemli bir atılım gerçekleştirildi.

YEMEK SOFRALARINA YAPAY ET GETİRMEYE BİR ADIM DAHA

Girişimin kurucu ortağı ve CEO'su Ziliang Yang verdiği bir röportajda, pilot tesisin, büyük ölçekli üretimden önce yemek sofralarına yapay et getirmeye bir adım daha yaklaştığını söyledi.

Yang, Şanghay'daki tesisin yılda "tek haneli ton" kültürlenmiş et üretme kapasitesine sahip 2.000 litrelik bir biyoreaktöre sahip olduğunu ve yakında daha fazla biyoreaktör ekleneceğini belirtti.

"BU PİLOT TESİSTEN ELDE EDİLEN BİLGİLER..."

Yang, "Bu pilot tesisten elde edilen bilgiler, 2025 yılına kadar tamamlamayı planladığımız ve yılda yüzlerce ton ürün üretebilecek olan ticari üretim tesisimiz için kullanılacak" dedi.

Yang, pilot tesisin, girişimin üretim maliyetini pound başına 100 dolarının altına düşürmeye yardımcı olacağını ve bu sayede birinci sınıf etlerle rekabet edebilir hale geleceğini söyledi.

Yang, girişimin ticari üretim tesisinin 2025 yılında faaliyete geçmesinin maliyetleri daha da düşüreceğini sözlerine ekledi.

Kültürlenmiş et, hayvan hücrelerinin yetiştirilmesiyle üretiliyor ve gıda için hayvan yetiştirme ihtiyacını ortadan kaldırıyor.

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