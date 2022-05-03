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Ülkede rekor seviyeye ulaştı, rapordaki o ifadeyi değiştirdiler! "Basit artışla açıklanamaz"

03.05.2022 01:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanada’da 100 yaş ve üzeri yaşayanların sayısının son 50 yılda rekor seviyede arttığı açıklandı. Artışın basit nüfus artışıyla açıklanamayacağı belirtilirken 1971 yılında her 100 bin Kanadalıdan yalnızca 4,9'unun 100 yaş ve üzeri olduğu, 2021 yılında ise bu oranın 100 binde 25,8'e çıktığı aktarıldı. Kurumun son verilerinin, ‘Kanada toplumu yaşlanıyor’ ifadesini değiştirdiğine dikkat çeken uzmanlar, ‘Kanada toplumu yaşlandı’ demenin daha doğru olacağı görüşünde birleşiyor.

Ülkede rekor seviyeye ulaştı, rapordaki o ifadeyi değiştirdiler! "Basit artışla açıklanamaz"

Kanada İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan son verilere göre, 100 yaş ve üstü Kanadalıların sayısı 1971'de 1065 iken, 2021 nüfus sayımında 9 bin 545'e yükseldi. Kurum verilerine göre, asırlık ömür süren 9 bin 545 Kanadalının 7 bin 715’i kadınlardan oluşuyor.

Kurum açıklamasında, artışın basit nüfus artışıyla açıklanamayacağı, 1971'de her 100 bin Kanadalıdan sadece 4,9'unun 100 yaş veya üzeri olduğu, 2021'de ise bu oranın 100 binde 25,8’e çıktığı kaydedildi.

ÜLKENİN İŞ GÜCÜ ORDUSU DA YAŞLANIYOR

Ülkede 2016 yılında, 65 yaş ve üstü grubundakiler, 15 yaş ve altındaki çocuklar grubundan 96 bin daha fazlayken, bu rakam sadece beş yıl sonra, 2021 yılında bir milyonu aştı.

Önümüzdeki 20 yıl içinde, Kanada'nın 65 yaş ve üstü olan yaşlı nüfusunun yüzde 68 oranında artmasının öngörüldüğü açıklamada, bu yaş grubundaki insan sayısının 2037 yılında 10,4 milyona ulaşacağının tahmin edildiği bildirildi.

Verilere göre, Kanada nüfusunun yüzde 19'u 65 yaş ve üzeri. Nüfusun yüzde 22'si de, insanların emekli olmaya hazırlandığı 55 ile 64 yaş grubunda bulunuyor.

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KANADA TOPLUMU YAŞLANDI

Kurumun son verilerinin, ‘Kanada toplumu yaşlanıyor’ ifadesini değiştirdiğine dikkati çeken uzmanlar, bunun yerine ‘Kanada toplumu yaşlandı’ demenin daha doğru olacağı görüşünde birleşiyor.

Kurum verilerine göre Kanada, çok düşük doğurganlık oranına sahip. Kadın başına 1,4 olan çocuk sayısı, nüfusu sabit tutmak için gereken 2,1'lik yenileme oranının da çok altında bulunuyor.

Dışarıdan alınan göçün, bebek açığını kapatmaya ve ortaya çıkan toplumsal yaşlanmayı telafi etmeye yardımcı olabileceği ancak bunu tersine çeviremeyeceği belirtilen açıklamada, ülke nüfusunun 2021 yılı nüfus sayımında 36 milyon 991 bin 981 olduğu kaydedildi. (AA)

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Kanada
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