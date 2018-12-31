İşte dünyadaki ülkelerin 2019'a gireceği gün ve saatler...
Ülkeler yeni yıla ne zaman girecek?
Pazartesi 13:00 Samoa ve Noel Adası / Kiribati
Pazartesi 13:15 Chatham Adaları / Yeni Zelanda
Pazartesi 14:00 Yeni Zelanda ve etrafındaki küçük adalar
Pazartesi 15:00 Rusya'nın Sibirya tarafları
Pazartesi 16:00 Avustralya, Solomon Adaları
Pazartesi 16:30 Avustralya'nın güney bölgeleri
Pazartesi 17:00 Queensland / Avustralya, Papua Yeni Gine, Guam
Pazartesi 17:30 Kuzey Bölgesi / Avustralya
Pazartesi 18:00 Japonya, Güney Kore, Kuzey Kore, Doğu Timor, Palau
Pazartesi 18:15 Batı Avustralya / Avustralya (Eucla)
Pazartesi 19:00 Çin, Filipinler, Hong Kong, Singapur
Pazartesi 20:00 Endonezya, Tayland, Vietnam, Kamboçya
Pazartesi 20:30 Myanmar ve Cocos Adaları
Pazartesi 21:00 Bangladeş, Kazakistan, Kırgızistan, Bhutan
Pazartesi 21:30 Hindistan ve Sri Lanka
Pazartesi 22:00 Pakistan, Özbekistan
Pazartesi 22:30 Afganistan
Pazartesi 23:00 Azerbaycan, Dubai, Umman, Mauritius
Salı 00:00 Türkiye, Rusya, Kenya
Salı 01:00 Yunanistan, Mısır, Romanya, Güney Afrika
Salı 02:00 Almanya, Belçika, Fransa, İtalya, Cezayir
Salı 03:00 İngiltere, Portekiz, İrlanda, İzlanda, Gana
Salı 05:00 Brezilya ve Güney Georgia Bölgeleri
Salı 06:00 Arjantin, Brezilya bölgeleri, Şili, Paraguay
Salı 06:30 Newfoundland ve Labrador / Kanada
Salı 07:00 Kanada'nın bazı bölgeleri, Kolombiya, Porto Riko, Dominik Cumhuriyeti
Salı 08:00 Küba, ABD Bölgeleri (New York, Washington DC, Detroit)
Salı 09:00 ABD Bölgeleri (Mexico City, Chicago) Meksika, Guatemala
Salı 11:00 ABD Bölgeleri (Los Angeles, San Fransisco Las Vegas)
Salı 12:00 Alaska / ABD ve Fransız Polinezyası bölgeleri
Salı 12:30 Marquesas Adaları / Fransız Polinezyası
Salı 13:00 Hawai, Fransız Polinezyası
Salı 14:00 Amerikan Samoası, Niue
Salı 15:00 ABD'nin Küçük Dış Adaları (Baker Adası, Howland Adası) (NTV)
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