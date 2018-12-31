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Ülkeler yeni yıla ne zaman girecek?

DÜNYA HABERLERİ  | 31.12.2018 12:50 | Son Güncelleme

Yeni yıla saatler kaldı ancak dünyanın her yerinde 2019 aynı anda başlamıyor. Türkiye saatiyle Samoa ve Noel Adası yeni yıla 13.00'te girecek. Noel Adası'na bin kilometreden daha kısa mesafede bulunan Baker Adası'nda ise yeni yıla salı saat 15.00'te girilecek. Bunun nedeni bu iki ada arasında tarih değiştirme çizgisinin bulunması.

İşte dünyadaki ülkelerin 2019'a gireceği gün ve saatler...

Ülkeler yeni yıla ne zaman girecek?

Pazartesi 13:00 Samoa ve Noel Adası / Kiribati
Pazartesi 13:15 Chatham Adaları / Yeni Zelanda
Pazartesi 14:00 Yeni Zelanda ve etrafındaki küçük adalar
Pazartesi 15:00 Rusya'nın Sibirya tarafları
Pazartesi 16:00 Avustralya, Solomon Adaları
Pazartesi 16:30 Avustralya'nın güney bölgeleri
Pazartesi 17:00 Queensland / Avustralya, Papua Yeni Gine, Guam
Pazartesi 17:30 Kuzey Bölgesi / Avustralya
Pazartesi 18:00 Japonya, Güney Kore, Kuzey Kore, Doğu Timor, Palau
Pazartesi 18:15 Batı Avustralya / Avustralya (Eucla)
Pazartesi 19:00 Çin, Filipinler, Hong Kong, Singapur
Pazartesi 20:00 Endonezya, Tayland, Vietnam, Kamboçya
Pazartesi 20:30 Myanmar ve Cocos Adaları
Pazartesi 21:00 Bangladeş, Kazakistan, Kırgızistan, Bhutan
Pazartesi 21:15 Nepal
Pazartesi 21:30 Hindistan ve Sri Lanka
Pazartesi 22:00 Pakistan, Özbekistan
Pazartesi 22:30 Afganistan
Pazartesi 23:00 Azerbaycan, Dubai, Umman, Mauritius
Pazartesi 23:30 İran
Salı 00:00 Türkiye, Rusya, Kenya
Salı 01:00 Yunanistan, Mısır, Romanya, Güney Afrika
Salı 02:00 Almanya, Belçika, Fransa, İtalya, Cezayir
Salı 03:00 İngiltere, Portekiz, İrlanda, İzlanda, Gana
Salı 04:00 Cabo Verde
Salı 05:00 Brezilya ve Güney Georgia Bölgeleri
Salı 06:00 Arjantin, Brezilya bölgeleri, Şili, Paraguay
Salı 06:30 Newfoundland ve Labrador / Kanada
Salı 07:00 Kanada'nın bazı bölgeleri, Kolombiya, Porto Riko, Dominik Cumhuriyeti
Salı 08:00 Küba, ABD Bölgeleri (New York, Washington DC, Detroit)
Salı 09:00 ABD Bölgeleri (Mexico City, Chicago) Meksika, Guatemala
Salı 11:00 ABD Bölgeleri (Los Angeles, San Fransisco Las Vegas)
Salı 12:00 Alaska / ABD ve Fransız Polinezyası bölgeleri
Salı 12:30 Marquesas Adaları / Fransız Polinezyası
Salı 13:00 Hawai, Fransız Polinezyası
Salı 14:00 Amerikan Samoası, Niue
Salı 15:00 ABD'nin Küçük Dış Adaları (Baker Adası, Howland Adası) (NTV)
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Anahtar Kelimeler:
yeni yıl yılbaşı

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