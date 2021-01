Ülkelerin aşılanma oranlarında Türkiye kaçıncı sırada?

Medya takip kurumu Ajans Press’in, The Spectator Index verilerinden elde ettiği bilgilere göre, ülkelerin nüfusuna göre Koronavirüs aşılanma oranları belli oldu.

Böylelikle nüfusa göre en yüksek yüzdenin 25,3 İsrail’de olduğu görülürken, ikinci sıraya yüzde 16,8 ile Birleşik Arap Emirlikleri, üçüncü sıraya yüzde 6,4 ile Bahreyn, dördüncü sıraya yüzde 5,4 ile İngiltere, beşinci sıraya da yüzde 3,7 ABD’nin yerleştiği kaydedildi.

Share of population received coronavirus vaccine.



Israel: 25.3%

UAE: 16.8%

Bahrain: 6.4%

UK: 5.4%

US: 3.7%

Italy: 1.6%

Spain: 1.6%

Ireland: 1.5%

Canada: 1.2%

Germany: 1.1%

Poland: 1%

Norway: 0.7%

Turkey: 0.7%

Russia: 0.6%

France: 0.6%

China: 0.6%

Saudi: 0.5%



(Our World in Data)