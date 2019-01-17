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"Ülkemizin güvenliği için çalışmaya devam edeceğiz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.01.2019 15:56 | Son Güncelleme

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy: - "Ülkemizin huzur ve güvenliği başta olmak üzere acil durum hizmetlerinden düzensiz göçle mücadeleye, nüfus hizmetlerinden sivil toplum kuruluşlarıyla ilişkilere kadar her alanda verdiğimiz hizmetlerin en iyi şekilde sunulması için bundan sonra da var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz"

ÇORUM (AA) - İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, "Ülkemizin huzur ve güvenliği başta olmak üzere acil durum hizmetlerinden düzensiz göçle mücadeleye, nüfus hizmetlerinden sivil toplum kuruluşlarıyla ilişkilere kadar her alanda verdiğimiz hizmetlerin en iyi şekilde sunulması için bundan sonra da var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla hayata geçirilen İçişleri Bakanlığı İzleme Değerlendirme Projesi (İZDES) kapsamında Çorum'a gelen Ersoy, Valilik binası girişinde Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Abdurrahman Başbuğ ve Emniyet Müdürü Murat Kolcu tarafından karşıladı.

Ersoy, Valilik binasında düzenlediği basın toplantısında, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Nüfus Genel Müdürlüğü, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ve AFAD'dan temsilcilerle İZDES kapsamında Çorum'a geldiklerini söyledi.

İçişleri Bakanlığının, halka doğrudan dokunan birçok hizmeti yürütmekle görevli olduğunu belirten Ersoy, "Başta ülkemizin huzur ve güvenliği olmak üzere acil durum hizmetlerinden düzensiz göçle mücadeleye kadar, nüfus hizmetlerinden sivil toplum kuruluşlarıyla ilişkilere kadar her alanda verdiğimiz hizmetlerin en iyi şekilde sunulması için ve yakaladığımız iyi örnekleri de diğer illerimize uygulayarak bu hizmetlerin sunumunun daha da geliştirilmesi için bundan sonra da var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

İçişleri Bakanlığının, hizmetleri kaliteli, hızlı, verimli ve ekonomik bir şekilde sunmayı hedeflediğinin altını çizen Ersoy, şöyle devam etti:

"Bunun yanı sıra hizmetlerimizde bürokratik işlem ve sürecin azaltılarak vatandaş memnuniyetini esas alan yönetim anlayışının ortaya konulması önemli. Sahadaki uygulamaları görmek, güzel uygulamaları almak, hem sivil toplum kuruluşlarımızla, hem meslek odalarımızla, kamu çalışanlarımızla, amirlerimizle, güvenlik ve sivil yönetim bürokrasimizle karşılıklı fikir alışverişinde bulunmak, yaptığımız hizmetlerin geri dönüşlerini gözlemlemek, bizatihi hizmetlerimizden faydalanan insanları evlerinde ziyaret ederek, onların memnuniyetlerini takip etmek amacıyla bu ziyaretleri gerçekleştiriyoruz."

Bakan yardımcıları başkanlığında oluşturulan heyetlerle 34'üncü il ziyaretini Çorum'a yaptıklarını aktaran Ersoy, "Ziyaretlerimizi bundan sonra da devam ettireceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi, 'Devleti temsil etmek, milletin gönlünün alınmasıyla olur' prensibinden hareketle her alanda milletimizin hissiyatını yakalamaya ve onların beklentilerini yerine getirmeye, duygularına tercüman olmaya bundan sonra da İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun önderliğinde devam edeceğiz." dedi.

Ersoy, daha sonra Valilik Toplantı Salonu'nda İçişleri Bakanlığına bağlı kurumların temsilcileri ile bir araya geldi.

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Çorum İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy İçişleri Bakanlığı İzleme ve Değerlendirme Sistemi (İZDES)

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