Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Sinan Ateş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye, "Ülkücü Gençlik Atatürk'ü Sattırmaz" kampanyası kapsamında "Nutuk" hediye etti.

Edinilen bilgiye göre, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı, Bahçeli'nin himayelerinde düzenlenen kampanya doğrultusunda Türkiye genelinde 1881 "Nutuk" dağıtımı gerçekleştirmek için çalışma yürütüyor.

Ateş, bu kapsamda ziyarette bulunduğu Bahçeli'ye, Atatürk'ün kutlu mücadelesini anlattığı "Nutuk"u armağan etti.

