Ülser belirtileri nelerdir? Ülser nasıl anlaşılır?

Mide ülseri, mide zarının veya ince bağırsağın üst kısmının zarar görmesi sonucu ortaya çıkan, genellikle ağrılı olan yaralardır. Bu yaralar, mide asidinin koruyucu mide tabakasını aşındırmasıyla meydana gelir. Ülserlerin en yaygın sebebi Helicobacter pylori (H. pylori) adı verilen bir bakteridir. Bunun yanı sıra bazı ilaçların uzun süreli kullanımı da mide ülserine yol açabilir.

Ülser belirtileri nelerdir?

Ülser belirtileri arasında en yaygın olanı yemek yedikten birkaç saat sonra veya aç karnına hissedilen yanma hissidir. Bu ağrı, mide asidinin ülserli bölgeye temas etmesi sonucu ortaya çıkar. Ayrıca, mide bulantısı, kusma, iştah kaybı, kilo kaybı ve şişkinlik gibi belirtiler de görülebilir. Şiddetli vakalarda, dışkıda kan veya kahve telvesi gibi kusma görülebilir ki bu durum acil tıbbi müdahale gerektirir. Ülser nasıl anlaşılır:

Genellikle yemeklerden sonra başlayan ve 1-3 saat süren mide ağrısı

Mide bulantısı

Kusma

İştahsızlık

Kilo kaybı

Şişkinlik

Gaz, geğirme

Ülser kendi kendine geçer mi?

Mide ülserleri nadiren kendi kendine geçer. Tedavi edilmezse aşağıdakiler de dahil olmak üzere ciddi sağlık sorunlarına yol açabilirler.

Ülser atağı nasıl olur?

Ülser semptomlarının genel olarak şiddetlenmesi veya yeni semptomların ortaya çıkması, bir "atak" olarak yorumlanabilir. Ülser atağında şunlar yaşanır:

Midede şiddetli yanma hissi veya ağrı

Mide bulantısı

Kusma

İştahsızlık

Şişkinlik ve gaz

Siyah ya da kanlı dışkı

Mide ülseri tehlikeli midir?

Mide ülseri çoğu durumda hayati tehlike oluşturmasa da, bazı komplikasyonlar nedeniyle ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Mide ülseri genellikle tedavi edilebilir bir hastalıktır. Erken teşhis ve tedavi ile komplikasyon riski önemli ölçüde azaltılabilir. Bu komplikasyonlar şunlardır:

Kanama

Delinme

Tıkanıklık

Mide kanseri

Stres ülseri nedir?

Stres ülseri, aşırı stres sonucu mide veya onikiparmak bağırsağında oluşan yaralardır. Mide asidinin ve pepsin enziminin mide duvarını aşındırması sonucu oluşur. Stres ülserleri genellikle kısa sürelidir ve ciddi komplikasyonlara yol açmaz. Stres ülserinin nedenleri şunlardır:

Ağır yaralanma veya yanık

Büyük cerrahi

Ciddi enfeksiyon

Travmatik olaylar

Yoğun bakımdaki uzun süreli kalış

Yanık

Boğulma

Kalp krizi

Felç

Psikolojik stres (kaygı, depresyon, yas)

Ülser tedavisi nasıl yapılır?

Ülser tedavisi, hastalığın nedenine ve ciddiyetine bağlı olarak değişir. Mide ülserinin nedeni h. pylori bakterisiyse antibiyotik tedavisi uygulanır. Mide asidinin üretimini azaltmak için bazı ilaç türleri reçete edilebilir. Ayrıca mide ülseri ağrısını hafifletmek için doktorunuz ağrı kesici verebilir.

Ülser tedavisi için mutlaka yaşam tarzında değişiklik yapılmalıdır. Sigara ve alkolü bırakmak önemlidir. Mide ülserine sahip kişiler, meyve, sebze, kepekli tahıllar ve yağsız proteinler açısından zengin bir diyet yemelidir. Baharatlı, yağlı veya asitli yiyeceklerden kaçınmak önemlidir. Stres mide ülserlerini tetikleyebilir veya kötüleştirebilir. Yoga, meditasyon veya derin nefes alma gibi stres yönetimi tekniklerini öğrenmek yardımcı olabilir. Nadir durumlarda, ilaç tedavisi veya yaşam tarzı değişiklikleri ülseri iyileştirmezse cerrahi gerekebilir.





