Ultra HD yayın isteyen kuruluşlara lisans verilecek

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca (RTÜK) Türkiye'de "Ultra HD" 4K ve 8K yayın tekniklerini kullanarak yayın yapmak isteyen kuruluşlara, uydu ve kablo ortamlarından yayın lisansı verilebilecek.

"Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Kablolu Yayın Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile "Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Uydu Yayın Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik değişikliğiyle Türkiye'de "Ultra HD" 4K ve 8K yayın tekniklerini kullanarak yayın yapmak isteyen kuruluşlara, uydu ve kablo ortamlarından yayın lisansı verilebilecek.

Buna göre, kablo yayın ve uydu yayın lisansına sahip kuruluşun, yayınını farklı bir yayın tekniği ile iletmek istemesi halinde Üst Kuruldan ayrıca bir yayın lisansı alması ve farklı yayın teknikleri ile yaptığı yayınlarının eş zamanlı olması zorunlu olacak.

Üst Kurulca her bir yayın tekniğine ilişkin olarak verilen lisansların her biri için lisans ücreti alınacak.