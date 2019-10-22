HABER

Ultra-Ortodoks Yahudiler Kudüs'teki mahallelerine Filistin bayrağı astı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2019 14:07 | Son Güncelleme

Ultra-Ortodoks Yahudiler Kudüs'teki mahallelerine Filistin bayrağı astı

KUDÜS (AA) - Ultra-Ortodoks (Harediler) Yahudiler, yoğun olarak yaşadıkları Batı Kudüs'teki Mea She'arim mahallesine Filistin bayrağı astı.

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, Batı Kudüs'ün Mea She'arim mahallesine Filistin bayrağının asıldığı kaydedildi.

Açıklamada, polisin asılan Filistin bayrağını indirdiği belirtilirken daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.

- Ultra-Ortodoks Yahudiler

İsrail nüfusunun yüzde 10'unu oluşturan Ultra-Ortodoks Yahudiler (Harediler), toplumun diğer kesimleriyle en çok entegrasyon sorunu yaşayan grup olarak öne çıkıyor.

Ağırlıklı olarak Kudüs ve Bney Brak şehirlerinde yaşayan Haredilerin büyük çoğunluğu, "dini vecibelerini yerine getiremeyecekleri" gerekçesiyle askere gitmeyi reddediyor. Harediler laik eğitim sistemini de kabul etmeyerek sadece dini eğitim veren kendi okullarına devam ediyor.

İsrail'de bulunmalarının sebebini "Yahudi şeriatını öğrenmek ve yaşamak" olarak açıklayan Harediler, aralarından askere gitmeyi kabul eden kişilere tepki gösteriyor. Askerlik hizmetinin zorunlu olduğu ülkede Haredilerin bu tutumu, polisle sık sık gerilim ve arbede yaşamalarına sebep oluyor.

Yahudi toplumunun gelir seviyesi en düşük kesimini oluşturan Haredilerin çoğu devletten maddi yardım alıyor ve çok çocuk sahibi oldukları için sayıları giderek artıyor.

Haredilerin bir kısmı İsrail'in varlığının Yahudi halkının kurtarıcısı Mesih'in gelmeden kurulmasının gayrimeşru olduğunu ileri sürüyor ve Yahudilerin Filistin devletinin egemenliğinde yaşamaları gerektiğini savunuyor.

Meğer o hastalığın reçetesi... Doktorlar 'bol bol yiyin' diyor!Meğer o hastalığın reçetesi... Doktorlar 'bol bol yiyin' diyor!
Bakan Koca: Harekat bölgesine 962 kişilik personel gönderildiBakan Koca: Harekat bölgesine 962 kişilik personel gönderildi
Binlerce öğrenciden asker selamıBinlerce öğrenciden asker selamı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Batı Kudüs Filistin Harediler israil Ultra-Ortodoks Yahudiler

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Kural tanınmaz hale geldi! İşte yeni imajı

Ahmet Kural tanınmaz hale geldi! İşte yeni imajı

HDP'li 4 belediyeye kayyum atandı

HDP'li 4 belediyeye kayyum atandı

Canlı yayında çok sert tartışma! Programı terk etti!

Canlı yayında çok sert tartışma! Programı terk etti!

Kral eşine acımadı! Monarşiye sadakatsizlik yapınca...

Kral eşine acımadı! Monarşiye sadakatsizlik yapınca...

Serkan Kırıntılı dünya futbol tarihine geçti

Serkan Kırıntılı dünya futbol tarihine geçti

'Af' yasasında flaş gelişme! AK Parti'den açıklama

'Af' yasasında flaş gelişme! AK Parti'den açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Tel Abyad'dan acı haber! 1 asker şehit, 1 asker yaralı

Tel Abyad'dan acı haber! 1 asker şehit, 1 asker yaralı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Demledikleri çay sonları oldu! Korkunç olay

Demledikleri çay sonları oldu! Korkunç olay

Az önce duyuruldu! Öldürüldüler

Az önce duyuruldu! Öldürüldüler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mecidiyeköy metro istasyonunda intihar

Her şey bir anda oldu! Raylara atladı

Son dakika: Hayrettin Kaldırımcı ve Muharrem Köse hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

Kritik isimler hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

Numan Kurtulmuş'tan Trump'ın yazdığı mektupla ilgili açıklama

AK Parti'den Trump'ın mektubuyla ilgili açıklama

Milli Savunma Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması: 22.01'de teröristlerle karşılaşırsak etkisiz hale getireceğiz

MSB'den 22.01 açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron ve İran'a sert tepki!

Erdoğan'dan sert tepki: Teröristlerle görüşüyor

İmamoğlu'ndan Haydarpaşa ve Sirkeci Garı açıklaması

İmamoğlu'ndan Haydarpaşa ve Sirkeci Garı açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.