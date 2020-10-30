HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Ultrason görüntüsünde bebeğinin Trump’a benzediğini gören anne şoka girdi

Ultrason görüntüsünde bebeğinin Trump’a benzediğini gören anne şoka girdi

İLGİNÇ HABERLER  | 30.10.2020 12:19 | Son Güncelleme

Henüz doğmamış bebek ultrason görüntüsündeki çatık kaşları ve saçlarıyla Donald Trump’a olan benzerliği nedeniyle ebeveynlerini şok uğrattı.

Ultrason görüntüsünde bebeğinin Trump’a benzediğini gören anne şoka girdi

31 yaşındaki anne Hana Speariett ve 34 yaşındaki partneri Karl, ultrason görüntüsünü göstererek “Aynı Trump” dedi.

Anne ve baba, doğmamış bebeklerinin Trump’a olan benzerliğini görünce şok yaşadı.
1

Anne Hana “Neden bebeğimiz başka birine benzemiyor” dedi.
2

Trump destekçisi olmadığını söyleyen Hana “Fotoğrafı ilk gördüğümde çok sevimli olduğunu düşündüm ve sonra Trump’a benzediğini fark ettim. Saçları ve kaşları benziyor ama bu korkunç bir şey” dedi.

Anne Hana ve partneri Karl, Trump hayranı değil.
3

Bebeklerinin Trump’la olan benzerliğinden dolayı şoka uğradığını söyleyen anne “Neden bebeğim Dawid Bowie ya da onun gibi birine benzemiyor” diye isyan etti.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü modelden olay paylaşım! Ünlü modelden olay paylaşım!
Eski Beyaz Saray çalışanından ilginç iddia: İğreniyor!Eski Beyaz Saray çalışanından ilginç iddia: İğreniyor!
MasterChef'in çok merak edilen pidesi!MasterChef'in çok merak edilen pidesi!
En Çok Okunan Haberler
İlçeyi ayağa kaldırdı! 11 yaşındaki çocuğu ağaca bağlayıp...
İlçeyi ayağa kaldırdı! 11 yaşındaki çocuğu ağaca bağlayıp...
Anne oldu! Doğum sonrası ilk kareyi paylaştı
Anne oldu! Doğum sonrası ilk kareyi paylaştı
FB TV sunucusu hayatını kaybetti
FB TV sunucusu hayatını kaybetti
Mesut Yılmaz hayatını kaybetti
Mesut Yılmaz hayatını kaybetti
Paylaşımı olay yarattı! Tunç Soyer'in eşine sert tepki
Paylaşımı olay yarattı! Tunç Soyer'in eşine sert tepki
AB'den kritik 'Türkiye' açıklaması
AB'den kritik 'Türkiye' açıklaması
İlginizi Çekebilir
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Ünlü yazar online toplantıda mastürbasyon yaptı!
Ünlü yazar online toplantıda mastürbasyon yaptı!
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Yer çekimine adeta meydan okudu
Yer çekimine adeta meydan okudu
Bu cihaz erkeklere 'kadın orgazmı' yaşatıyor!
Bu cihaz erkeklere 'kadın orgazmı' yaşatıyor!
Tüyler ürpertici bir palyaço mu, sevimli bir köpek mi?
Tüyler ürpertici bir palyaço mu, sevimli bir köpek mi?
Diğer Haberler
Kötü haber: Hayvanlardan insanlara bulaşabilecek 850 bin virüs daha var
Hayvanlardan insanlara bulaşabilecek 850 bin virüs daha var
Bursa'da kediyi ezen sürücü saniye saniye görüntülendi
Kediyi böyle ezdi! O anlar kamerada
Eski Beyaz Saray çalışanı: Melania Trump bazen eşinden iğreniyor
Eski Beyaz Saray çalışanından ilginç iddia: İğreniyor!
Dünya'ya yaklaşan göktaşı hızlandı!
Dünya'ya yaklaşan göktaşı hızlandı!
Merdivenden zıplayarak inen kişi, yayla böyle çarpıştı
Yolda yürürken neye uğradığını şaşırdı
Aç kalan maymunlar şehre indi: Hükümet'ten "öldürebilirsiniz" çözümü!
Aç kalan maymunlar şehre indi: Hükümet "öldürebilirsiniz" dedi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.