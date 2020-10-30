Ultrason görüntüsünde bebeğinin Trump’a benzediğini gören anne şoka girdi

31 yaşındaki anne Hana Speariett ve 34 yaşındaki partneri Karl, ultrason görüntüsünü göstererek “Aynı Trump” dedi.

Anne ve baba, doğmamış bebeklerinin Trump’a olan benzerliğini görünce şok yaşadı.



Anne Hana “Neden bebeğimiz başka birine benzemiyor” dedi.



Trump destekçisi olmadığını söyleyen Hana “Fotoğrafı ilk gördüğümde çok sevimli olduğunu düşündüm ve sonra Trump’a benzediğini fark ettim. Saçları ve kaşları benziyor ama bu korkunç bir şey” dedi.

Anne Hana ve partneri Karl, Trump hayranı değil.



Bebeklerinin Trump’la olan benzerliğinden dolayı şoka uğradığını söyleyen anne “Neden bebeğim Dawid Bowie ya da onun gibi birine benzemiyor” diye isyan etti.



