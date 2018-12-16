Uludağ'a hafta sonu akın ettiler

Hafta sonunu fırsat bilen günübirlikçilerin de etkisiyle ciddi hareketliliğin yaşandığı "oteller bölgesi"nde, yerli ve yabancı tatilciler kayak ve snowboard yapıp, kar topu oynayarak karın tadını çıkardı.

Uludağ'da hafta sonu yoğunluğu

Tatil için Kıbrıs'tan, Bursa'ya gelen Sevgi Kırboğa, günübirlik Uludağ'a çıktığını ve Uludağ'ı ilk kez gördüğünü belirterek, "Burayı çok beğendim, çok soğuk sadece. Sezon daha yeni açıldı. Bu kadar da yoğunluk beklemiyordum. Kötü bir zamanda geldiğimi düşünüyordum ama kalabalık varmış. Bursa'ya gelmişken, Uludağ'ı da görmeden dönmek istemedim." diye konuştu.

İstanbul'dan gelen Atakan Erdem de sabah saatlerinde Uludağ'a çıktığını vurgulayarak, "Sezonun açıldığını gördüm, ben de kayak takımlarımı aldım ve kaymaya başladım. İlk defa geliyorum. Uludağ'ı çok güzel buldum.

Kayak öğrenme aşamasındayım. Öğrendikten sonra her sezon gelmeyi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

'GELMEK İÇİN KREDİ ÇEKTİK' Daha önce Uludağ’a geldiği ve çok beğendiğini belirten bir üniversite öğrencisi, bu sene zirveye gelmek için kredi çektiğini söyleyerek "Uludağ’a geçen yıl da geldik. Sezonun ilk günleri olduğu için yoğunluk had safhada. Yoğun da olsa Uludağ’dan memnunuz. Biz buraya gelmek için kredi çektik fakat çektiğimiz krediye değdi. Pistler yoğun olduğu için arkadaşımı ararken bağırıyorum. Bundan utanmıyorum çünkü çok kalabalık olduğu için kimse beni duymuyor" dedi.

PİSTTE SÜRPRİZ EVLİLİK TEKLİFİ Uşak'tan kız arkadaşı Eda Dolunay ve bir grup arkadaşıyla Uludağ'a gelen Özcan Çetin, 1. Yerleşim Bölge'deki pistte bir süre kayak yaptı. Önceden anlaştığı arkadaşları pistte meşaleler yakarak eşlik ederken, kız arkadaşına yaklaşıp diz çöken Çetin, cebinden çıkardığı yüzükle evlilik teklifinde bulundu. Şaşkınlık yaşayan Dolunay'dan "Evet" yanıtını alan Çetin, kız arkadaşına sarılarak mutluluğunu paylaştı. Çevredeki kayak severler ve arkadaşları da alkış ve ıslıklarla çifti kutladı.

KAR KALINLIĞI 44 SANTİMETRE Bursa Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, "oteller bölgesi"ndeki kar kalınlığı, 44 santimetre olarak ölçüldü.