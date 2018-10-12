Uludağ Üniversitesi'nde aile dışı kök hücre nakline başlandı

BURSA, (DHA) - BURSA Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Bölümü'nde, uygun vericisi olmayan çocuk hastalar için aile ve akraba dışı kök hücre nakline başlandı.

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Adalet Meral Güneş, kan hastalıklarının tedavisinde 2 yıldır toplam 35 hastaya, doku grubu uyan aile ve akrabalarından kök hücre nakli yaptıklarını söyledi. Prof. Dr. Güneş, ilk kez farklı uygulamaya geçerek, doku grubu uygun vericisi olmayan çocukların da tedavisini yapabilmek amacıyla aile ve akraba dışından kök hücre nakli yapmaya başladıklarını belirtti. Güneş, aile içi uygun verici bulma şansının yüzde 30 iken, aile dışı uygun verici bulma şansının yüzde 70 olduğunu, böylece çocukların yaşam şansının artırılarak, sağlıklı yaşama kavuşmalarının yolunun açıldığını vurguladı.

Prof. Dr. Güneş, aile dışı verici bulunması konusunda Sağlık Bakanlığı ile Türk Kızılayı'nın 2014 yılından bu yana 'Türkkök' projesini yürüttüğünü de dile getirerek, şöyle konuştu:

"Proje kapsamında kan örnekleri doku gruplarına göre saklanıyor. Kök hücre nakline ihtiyaç duyan hasta için bilgisayar üzerinden kayıtlara bakılıyor ve dokusu uyan kişi bulunuyor. Bilgileri saklı tutulan kişiden alınan kök hücre, ihtiyaç duyan nakil merkezine gönderiliyor. Türkiye’de de uygun verici bulunmadığı takdirde iki merkez aracılığıyla yurtdışındaki gönüllülerden uygun kök hücre varsa getirtilebiliyor. Dileyen herkes Kızılay’a başvurup, 'Türkkök' grubuna bir tüp kan vererek gönüllü verici olabiliyor."

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