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Uludağ'da kaybolan iki kişi montun bulunduğu bölgede aranıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.12.2019 14:13 | Son Güncelleme

Arama çalışmalarında kar altı, su altı, sığınak gibi bölgelerde etkili arama yapabilen "drone" da kullanılıyor

Uludağ'da bir hafta önce zirve yürüyüşüne çıkmalarının ardından kendilerinden haber alınamayan ve bu sabah birine ait mont ile bere bulunan iki kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde devam eden aramalar, Efe Sarp'ın montu ile beresinin bulunduğu Uludağ'ın kuzeybatı yamaçlarında yoğunlaştırıldı.

Çalışmalarda, bir savunma sanayisi firması tarafından özel olarak üretilen "drone" da kullanılıyor. Bu cihazın, kar altı, su altı, sığınak gibi bölgelerde metal dedektörle 2 kilometre çapında arama yapabildiği bildirildi.

Bu arada, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca iki arkadaşın aranmasına ilişkin çalışmalara destek amacıyla soruşturma başlatıldı. Başsavcılık, baz istasyonlarından alınan sinyaller ve görüşme kayıtlarıyla ilgili izinleri vererek konunun derinlemesine araştırılmasını sağlıyor.

İstanbul'dan Bursa'ya 1 Aralık'ta gelen ve araçlarını Uludağ Jandarma Karakolunun yanına park ettikten sonra zirve istikametine yürümeye başlayan Mert Alpaslan (31) ve arkadaşı Efe Sarp (37), bir süre sonra sisin bastırması nedeniyle kaybolmuş, ihbar üzerine arama çalışması başlatılmıştı.

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