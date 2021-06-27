"Ülüş nedir?" , "Ülüş ne anlama gelir?" sorularının yanıtları tarihe ilgi duyanlar tarafından merak konusu oldu. Ülüş kelimesinin ne anlama geldiği araştırılıyor. Haberimizde merak edilen sorunun yanıtını bulabilirsiniz. İşte ayrıntılar...

ÜLÜŞ NEDİR? ÜLÜŞ NE ANLAMA GELİR?

Ülüş kelimesinin anlamca karşılığı, Orta Asya eski Türk devlet geleneğinde ülkenin hanedan üyelerince paylaştırılma adetidir. Ülüş kelimesi daha önce Oğuz boylarında kesilen etin, boylara verilen hissesini temsil ederdi. Bununa ardından ise siyasi bir terim olarak kullanılmaya başlandı. Ülüş, ülkenin hanedan üyeleri arasında paylaştırılmasına denildi.

ÜLÜŞ SİSTEMİ NEDİR?

Tarihçi Halil İnalcık'ın ifadelerine göre egemenlik yalnızca Kağan'ın elinde değil aynı zamanda onun aile üyelerinin idi. Bu nedenle Kağan ailenin üyesi olan herkese ülkeden pay veriyordu.Bu payın adına ise ülüş deniyordu.

Kürşat Koçak'ın ifadelerine göre ülüşler üst düzey yöneticilere verilirdi. Bahsi geçen bu sistem Orta Çağ'daki yurtluk sistemi ile benzerlik göstermektedir. Öte yandan Lev Gumilyov Avrupa tipi bir feodalizmin olmadığını söylemektedir.Lev Gumilyov'ın ifadelerine göre bahsi geçen uygulama ikinci yüzyılda Güneyli Hunlar'da görülmüştür. Uygur Kağanlığı, Göktürk Kağanlığı, Moğol İmparatorluğu ve Orta Asya'nın diğer devletlerinde de görüldüğü ifade edilir.

