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Ulus ve Kızılay yeniden düzenlenecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2019 11:06 | Son Güncelleme

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ulus'un ve 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nın profilini değiştirerek bölgelerde ticaretin canlanmasını sağlayacaklarını bildirdi - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş: - "100. yıl çarşısının esnafına Anafartalar Çarşısı'nda yer vermek suretiyle takas yapılarak bir an evvel orayı boşaltıp altına iki yada üç katlı otopark yapıp öncelikli olarak Ulus Meydanı'nı kocaman bir meydan haline getirmeyi planlıyoruz" - "Kızılay'da ilk yapacağımız işlerden birisi de tabela kirliliğini ortadan kaldıracağız. Kızılay'ın cazibe merkezi haline gelmesini istiyoruz. Çünkü orada esnaf sayısı çok. Bugün insanlarımızın hepsi alışveriş merkezlerine (AVM), gidiyor. İnsanları AVM'lerden kurtarmak istiyoruz" - "Ankara'da öngörülen 2025 yılı nüfusu 8 milyondur. Ama şu anda zaten imarı verilmiş alan tam 18 milyon nüfusa yetecek bir imar planı yapılmış. Yani bundan sonra bize kolay kolay imar artışı gelmeyecek"

ÖMER OLCAY - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ulus'un ve 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nın profilini değiştirerek, kentin cazibe merkezlerinde ticaretin canlanmasını sağlayacaklarını söyledi.

Yavaş, AA muhabirine Ulus ile 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'ndaki yapacağı düzenlemeleri ve kentin imar durumuna ilişkin detayları anlattı.

Yönetici kadrolarına yaptığı atamalarda liyakati dikkate aldığını, yönetim anlayışının temelinde ise katılımcılık, şeffaflık ve hesap verebilirliğin yattığını belirten Yavaş, 100 günün sonunda 136 milyon lira tasarruf sağladıklarını anımsattı.

İhaleleri canlı yayımladıklarını ve bazı sorunların çözülmesi için kentteki sivil toplum kuruluşlarının da katılımıyla çalıştay ve toplantılar düzenlediklerini ifade eden Yavaş, "Ankara'da sorun olarak kabul edilen ne var ise tarafları bir araya getirerek onlarla birlikte çözüme ulaşmaya çalışıyoruz. Çünkü işin sahibi onlar. Aynı zamanda da ihaleleri de halka açık yayınlamaya başladık. Mümkün olduğu kadar katılımın artmasını istiyoruz. Katılım arttıkça rekabet ortamı artıyor." diye konuştu.

Farklı partilerin belediye başkanları ve meclis üyeleriyle iş birliği yapmaya hazır olduğunun altını çizen Yavaş, 2020 yılı için yapılacak peyzaj ihalelerinin ücretini Büyükşehir Belediyesi ödemek üzere, ilçe belediye başkanlarının yapması için imkan sağlayacağını kaydetti.

"Ulus'a canlılık kazandırmayı hedefliyoruz"

Ulus ve 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nı canladırmak için çalışmalarını hızlandırdıklarını aktaran Yavaş, iki bölgede de esnaf ve vatandaşların memnun olacağı düzenlemeleri hayata geçireceklerini vurguladı.

Yavaş, Ulus'taki Anafartarlar Çarşısı'nı yıkmayacaklarını belirterek, bölgenin canlanması için Spor Genel Müdürlüğü binasının yıkılıp yıkılmamasına ve belediye şirketlerinin binaya taşınıp taşınmamasına karar verme aşamasında olduklarını ifade etti.

Ulus'un canlanması için uygulanacak projeyi esnaflarla da görüşerek şekillendirdiklerini dile getiren Yavaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir üniversite de o binaya kendisine istedi. Bunları şu anda tartışıyoruz. Çünkü orada Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi var. Şimdi birden bire 4 bin kişilik üniversite öğrencisinin oraya ne katıp katmayacağını tartışıyoruz. Eski Emek İşhanı olarak bilinen büyük bir çarşı var, altında dükkanlar buluyor. Yani E harfindeki o alanı belki de çok lüks bir otel haline getireceğiz. Şu anda bir zincir otel orada inceleme yapıyor. Ya da orayı bu şekilde kamu kuruluşlarına açmak suretiyle Ulus'a canlılık kazandırmayı hedefliyoruz. Bu arada 100. Yıl Çarşısı'nın esnafına Anafartalar Çarşısı'nda yer vermek suretiyle takas yapılarak bir an evvel orayı boşaltıp altına iki yada üç katlı otopark yapıp öncelikli olarak Ulus meydanını kocaman bir meydan haline getirmeyi planlıyoruz."

- "Kızılay’da tabela kirliliğine son vereceğiz"

Esnaf yoğunluğunun üst seviyede olduğu ticaretin 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda canladırmak istediklerini ifade eden Yavaş, sözlerine şöyle devam etti:

"Orta refüjü kaldırdıktan sonra insanların yürüyebileceği kaldırımları daha genişletmek suretiyle yol üzerine belki açık kafeler yaparak, Kızılay'ın yeniden canlanması için çalışacağız. Kızılay'da ilk yapacağımız işlerden biriside tabela kirliliğinin ortadan kaldıracağız. Kızılay'ın cazibe merkezi haline gelmesini istiyoruz. Çünkü orada esnaf sayısı çok. Bugün insanlarımızın hepsi alışveriş merkezlerine (AVM), gidiyor. İnsanları AVM'lerden kurtarmak istiyoruz. Kızılay'ın çöküntü alan olmaması için kurtarmak istiyoruz.

Kızılay'daki trafik sorunuyla ilgili Valilikle ortaklaşa UKOME'den bir karar alarak, bazı günlerde sadece taksilerin ve otobüslerin geçebileceği ayrıca trafiğe kapalı alan olup olmaması konusunda da önce deneyip daha sonra da esnafın bundan memnun olup olmadığına ve Ankaralıların bundan şikayetçi olup olmadığına bakarak yeni bir yön çizmeye çalışıyoruz."

- "Kentsel dönüşüm mağdurlarını ortadan kaldırmamız lazım"

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantısı'nda bugüne kadar ranta dayalı bir imar planının önerge olarak kendisine sunulmadığını ifade eden Yavaş, kentte yeni bir imar planı uygulamaya gerek olmayacağını belirtti.

Yavaş, "Ankara'da öngörülen 2025 yılı nüfusu 8 milyondur. Ama şu anda zaten imarı verilmiş alan tam 18 milyon nüfusa yetecek bir imar planı yapılmış. Yani bundan sonra bize kolay kolay imar artışı gelmeyecek. Bazı kentsel dönüşüm projeleri var. Projelerin çoğu yarım kalmış. Kentsel dönüşüm mağdurlarını ortadan kaldırmamız lazım." dedi.

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15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı Ankara Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Kızılay Mansur Yavaş Ulus

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