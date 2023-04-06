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Ulusal kan stokları kritik seviyede! Kızılay'ın çağrısına İmamoğlu'ndan dikkat çeken yorum: 14 Mayıs'tan sonra...

06.04.2023 18:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kızılay'dan dikkat çeken bir kan bağışı çağrısı yapıldı. Kızılay'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda kan stoklarının asgari seviyenin altına düştüğü belirtildi. "Tüm vatandaşlarımızı kan bağışı merkezlerimize davet ediyoruz." ifadelerine yer verilen paylaşımda, Kızılay'ın ulusal güvenli kan temininden sorumlu tek kuruluş olduğu vurgulandı. Öte yandan konuya ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. İşte detaylar...

Ulusal kan stokları kritik seviyede! Kızılay'ın çağrısına İmamoğlu'ndan dikkat çeken yorum: 14 Mayıs'tan sonra...

Kızılay, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda kan stoklarının asgari seviyenin altına düştüğünü belirterek vatandaşlara çağrı yaptı. Kızılay'ın çağrısına ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan da paylaşım geldi. Öte yandan Gazeteci Candaş Tolga Işık ise kan bağışı çağrısı üzerinden Kızılay Başkanı Kerem Kınık'a tepki gösterdi.

Kızılay'dan yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Ulusal kan stoklarımız asgari seviyenin altına düşmüştür. Her yıl Ramazan ayında yaşanan kan bağışlarındaki düşüş, afet illerimizde kan bağışı alınamaması ancak ihtiyacın sürmesi, ülkemizdeki tüm hastanelerde kan ihtiyacının artması sonucu kan stoklarının azalması nedeniyle, kan bekleyen hastalarımızın mağduriyet yaşamaması için tüm vatandaşlarımızı kan bağışına davet ediyoruz. Kızılay, ulusal güvenli kan temininden sorumlu tek kuruluştur."

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"14 MAYIS’TAN SONRA KIZILAY YİNE LİYAKATLİ BİR YÖNETİME KAVUŞACAK"

Kızılay'ın çağrısı sonrası "Mevcut Kızılay yönetimine kızgınsınız. Ben de tepkiliyim." ifadelerini kullanan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından vatandaşlara çağrıda bulunarak şunları kaydetti:

"Biliyorum mevcut Kızılay yönetimine kızgınsınız. Ben de tepkiliyim. Ne yazık ki bu asil kurum, başındaki zat ve ona bu görevi layık gören zihniyet yüzünden zor durumda. Bakmayın sıralanan bahanelere, ulusal stokların tükenmesinin tek nedeni bu yönetim. 14 Mayıs'tan sonra Kızılay yine liyakatli bir yönetime kavuşacak. Ama şimdi kan bağışı zamanı. Tüm duyarlı vatandaşlarımı kan bağışına davet ediyorum."

"KIZILAY BAŞKANI O KOLTUKTA OTURMAYA DEVAM ETTİĞİ SÜRECE..."

Gazeteci Candaş Tolga Işık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kızılay Başkanı Kerem Kınık'a tepki gösterdi.

Işık, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Kızılay ulusal kan stoklarının asgari seviyenin altına düştüğünü duyurdu! Görmüyor musunuz Kızılay Başkanı o koltukta oturmaya devam ettiği sürece ülkenin en saygın kurumlarından biri -her anlamda- kan kaybediyor! Affını istesin, istifa etsin ne halt ederse etsin ama lütfen yeter!"

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Öte yandan geçtiğimiz günlerde Kızılay'dan ramazan ayının başlamasıyla kan stoklarında ciddi oranda düşüş yaşandığı belirtilerek, gönüllülere kan bağışı çağrısında bulunulmuştu.

Kahramanmaraş depremlerin ardından, Kızılay'ın ulusal kan bağışı çağrısı sonrası stokların istenilen seviyelere geldiği fakat ramazanda kan bağışı oranlarında ciddi düşüş yaşandığı belirtilen açıklamada, ramazanda da hastanelerin kan ihtiyaçlarının aynı oranda devam ettiği vurgulanmıştı.

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Kızılay kan kan bağışı

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