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Uluslararası Af Örgütünden AA foto muhabiri için çağrı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2019 01:00 | Son Güncelleme

Örgüt, İsrail hükümetinin sınır dışı etmek istediği Anadolu Ajansı (AA) foto muhabiri Mustafa Kharouf'un serbest bırakılması için destekçilerine harekete geçme çağrısı yaptı

LONDRA (AA) - Uluslararası Af Örgütü, İsrail hükümeti tarafından gözaltına alınan ve sınır dışı edilmek istenen Anadolu Ajansı (AA) foto muhabiri Mustafa Kharouf'un serbest bırakılması ve sınır dışı edilmesinin durdurulması için destekçilerinden harekete geçmesini istedi.

Uluslararası Af Örgütünden yapılan açıklamada, Kharouf'un 22 Ocak'tan beri keyfi bir şekilde İsrail'e ait Givon Sınır Dışı Merkezi'nde gözaltında tutulduğu belirtildi.

İsrail İçişleri Bakanlığının, Kharouf'un aile birleşimi talebini reddedip, derhal Ürdün'e gönderilmesi kararı aldığı vurgulanan açıklamada, "Her an zorla sınır dışı edilme riski altında." ifade edildi.

AA foto muhabiri Mustafa Kharouf'un İsrail güçlerinin Doğu Kudüs'teki insan hakları ihlallerini takip etmekte olduğuna dikkat çekilen açıklamada, örgüt, sınır dışı kararının durdurulması için destekçilerinden acilen harekete geçmelerini istedi.

- "Sınır dışıyla gazetecilik faaliyetleri engellenmek isteniyor"

Bu talebin İngilizce, Arapça veya İbranice yazılarak İsrail İçişleri Bakanlığı ya da İsrail Büyükelçiliğine gönderilmesi çağrısı yapılan açıklamada, örnek bir metne de yer verildi.

"Uluslararası Af Örgütü, Mustafa Kharouf'un keyfi olarak tutuklanması ve zorla sınır dışı edilmesine dönük kararın, gazetecilik faaliyetlerini yerine getirmesini engelleme amacını taşıdığından korkuyor." denilen metinde, AA foto muhabirinin sınır dışı edilmesinin İsrail'in de taraf olduğu Cenevre Sözleşmesini ihlali anlamına geleceği vurgulandı.

- Kharouf 80 gündür gözaltında tutuluyor

İsrail güçleri, AA foto muhabiri Mustafa Kharouf'u "oturma izni olmadığı" gerekçesiyle 22 Ocak'ta Doğu Kudüs'teki evinde gözaltına almıştı. Mahkeme, 31 Mart'ta görülen son duruşmada Kharouf'un gözaltı süresini 5 Mayıs 2019'a kadar uzatmıştı.

Kharouf, hukuki mücadelesine devam ederken, İsrail, oturma izni olmadığı gerekçesiyle AA foto muhabirini büyüdüğü ve tüm ailesinin yaşadığı yer olan Doğu Kudüs'ten çıkararak zorla Ürdün'e göndermek istiyor.

Babasının çalışmak için gittiği Cezayir'de 1986'da dünyaya gelen Kharouf, ailesiyle 12 yaşındayken Doğu Kudüs'e yerleşti. O günden bu yana oturma izni almak için uğraşan Kharouf'a aradan geçen 20 yıla rağmen gereken izin verilmedi.

Doğu Kudüs'te oturma izni yerine geçen "Kudüs kimliği" sahibi Temam ile evlenen Kharouf, geçtiğimiz yıllarda "aile birleşimine" başvursa da bu girişiminden de sonuç alamadı.

İsrail makamları Kharouf'u sınır dışı ederse eşi Temam ve 1,5 yaşındaki kızı Asya'dan koparmış olacak.

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Anadolu Ajansı israil Mustafa Kharouf Uluslararası Af Örgütü

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