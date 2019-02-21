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Uluslararası Anadil ve Bangladeş Şehitler Günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2019 22:13 | Son Güncelleme

Bangladeş İstanbul Başkonsolosluğu ve Şehir Üniversitesi'nce düzenlenen etkinlikte, 1952 yılında Bengalce'nin o dönemki Pakistan'ın resmi dili olması için Dakka'da düzenlenen gösterilerde öldürülen üniversite öğrencileri anıldı

İSTANBUL (AA) - Bangladeş İstanbul Başkonsolosluğu ve Şehir Üniversitesi'nce düzenlenen Uluslararası Anadil ve Bangladeş Şehitler Günü etkinliğinde, 1952 yılında Bengalce'nin o dönemki Pakistan'ın resmi dili olması için Dakka'da düzenlenen gösterilerde öldürülen üniversite öğrencileri anıldı.

Şehir Üniversitesi Dragos Kampüsü'nde gerçekleşen programın açılışında konuşan Şehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Peyami Çelikcan, günün önemine dikkati çekerek, şunları söyledi:

"1952'de üniversite öğrencilerinin başını çektiği eylemlerde insanlar yerel dillerini kullanabilmek için bir hak mücadelesi verdi. Çıkan olaylarda üniversite öğrencilerinin bazıları güvenlik güçlerince öldürüldü. UNESCO tarafından bu olayın yaşandığı 21 Şubat Dünya Anadil Günü olarak kabul edildi. Bu olaydan kesinlikle ders alınmalıdır. Her 21 Şubat'ta Bangladeşliler öğrencilerin hayatını kaybettiği anıtın önünde onları anıyor. Bu önemli günde dikkatimizi yerel dillere çekmek istiyoruz. Kaybolmak üzere olan birçok dili kurtarmak için uluslararası alanda birçok çalışma düzenleniyor. Biz de bugünkü etkinlikle buna bir katkı sağlamak istiyoruz. "

Bangladeş'in İstanbul Başkonsolosu Muhammed Monirul İslam da ülkesinde verilen mücadelenin çok dillilik ve çok kültürlülük açısından önemli bir sembol olduğunu dile getirdi.

"Bugün ülkemizde dillerini ve kültürlerini korumak için 1952'de öldürülen üniversite öğrencisi şehitlerimizi anıyoruz." diyen İslam, şunları kaydetti:

"Bu açıdan özellikle günümüz dünyasında çok kültürlülüğün yeri ve önemi tartışılamaz. Türkiye ve Bangladeş arasındaki demokrasi ve çok kültürlüğe yaklaşım konusunda güzel bir iş birliği var. Bugün iki ülke arasında kültürel bağları korumak ve geliştirmek için bir araya geldik. Yaşananları unutmamalı ve hatırlatmalıyız "

Başkonsolos İslam, konuşmasının ardından Bangladeş'in başkenti Dakka'nın tarihi binalarının olduğu bölgede çıkan yangında hayatını kaybeden 81 kişi, 1952'de öldürülen üniversite öğrencileri ve dün yaşamını yitiren ünlü tarihçi Kemal Karpat için katılımcıları saygı duruşuna davet etti.

Saygı duruşunun ardından anadilin önemi temalı bir oturum düzenlendi.

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Anahtar Kelimeler:
Bangladeş Yüce Şehitler ve Uluslararası Ana Dil Günü

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