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Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali başladı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.09.2018 23:54 | Son Güncelleme

ANTALYA’da, bu yıl 25’incisi düzenlenen Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali, Giacomo Puccini’nin ‘Turandot’ adlı eserinin sahnelenmesiyle başladı.

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)- ANTALYA’da, bu yıl 25’incisi düzenlenen Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali, Giacomo Puccini’nin ‘Turandot’ adlı eserinin sahnelenmesiyle başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali başladı. Serik ilçesindeki Aspendos Antik Tiyatrosu'nda düzenlenen festivalin gala konserine sanatseverler büyük ilgi gösterdi. Konseri Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik, Serik Kaymakamı Haluk Şimşek, Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin ve 3 bin civarında yerli ve yabancı sanatsever izledi.

Gecede Ankara, İzmir ve Antalya Devlet Opera ve Balesi’nce Giacomo Puccini’nin ‘Turandot’ adlı eseri sahnelendi. Orkestranın şefliğini Alberto Veronesi’nin yaptığı, İtalyan rejisör Vincenzo Grisostomi Travaglini'nin sahneye koyduğu eserde, DOB Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni tenor Murat Karahan ‘Prens Calaf’ rolüyle başrolü üstlendi. Eserde solistlere Ankara Devlet Opera ve Balesi Korosu ile orkestrası eşlik etti.

Toplam 4 gösterinin sahneleneceği Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali’nde 10 Eylül Pazartesi günü Zorba (Bale), 13 Eylül Perşembe günü Bolşoy Balesi sanatseverlerle buluşacak. Festival 18 Eylül’de Guiseppe Verde’nin ‘Aida’ gösterisiyle sona erecek.

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