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Uluslararası Balkan Müzik Festivali sona erdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2019 23:26 | Son Güncelleme

Uluslararası Balkan Müzik Festivali sona erdi

EDİRNE (AA) - Edirne'de düzenlenen Uluslararası Balkan Müzik Festivali, kapanış konseriyle tamamlandı.

Trakya Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı (TRAKSEV) tarafından düzenlenen festivalin son gününde sahneye ilk olarak Makedon trompet grubu Dzambo Agusev ve Orkestrası çıktı.

Grubun, Balkan düğünleri müziklerinin yanı sıra söz ve müziği Sezen Aksu'ya ait Tarkan'ın seslendirdiği "Şıkıdım" şarkısını yorumlaması müzik severlerin beğenisini topladı.

Ardından gruba Balkan müziğinin klarnetteki usta ismi İsmail Lumanovski de katıldı.

Konserin son bölümünde Suzan Kardeş sahne aldı. Sanatçı, İzmir Marşı'nın yanı sıra Makedonca, Arnavutça, Boşnakça şarkılar seslendirdi.

Kendine has dansıyla tanınan Gülay Sütçü de gösterisiyle konsere renk kattı.

Yaklaşık 2 saat süren konserin sonunda festivali organize eden TRAKSEV Kurucu Başkanı Serkan Çağrı, sanatçılara plaket verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Balkan Müzik Festivali Edirne konser

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