HABER

Uluslararası Ceza Mahkemesinden Ürdün kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 18:19 | Son Güncelleme

Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICC), Ürdün’ü Sudan Devlet Başkanı Ömer el Beşir’i tutuklamadığı için BM Güvenlik Konseyine sevk etmeyecek.Uluslararası Ceza Mahkemesi hakimleri, Ürdün’ü 2017’de Amman’ı ziyaret eden Sudan Sudan Devlet Başkanı Ömer el Beşir’i tutuklamadığı için yaptırım amacıyla BM Güvenlik Konseyine sevk etme kararını geri aldıklarını bildirdi.Başka bir mahkeme kararında 5 hakimli bir heyet, Ürdün’ün Beşir’i tutuklaması gerekirken başarısız olmasının BM Güvenlik Konseyine sevk etme gerekçesi olmadığını, çünkü Ürdün’ün vaktinden önce mahkemeye danışmaya çalıştığını bildirdi.

Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICC), Ürdün’ü Sudan Devlet Başkanı Ömer el Beşir’i tutuklamadığı için BM Güvenlik Konseyine sevk etmeyecek.
Uluslararası Ceza Mahkemesi hakimleri, Ürdün’ü 2017’de Amman’ı ziyaret eden Sudan Sudan Devlet Başkanı Ömer el Beşir’i tutuklamadığı için yaptırım amacıyla BM Güvenlik Konseyine sevk etme kararını geri aldıklarını bildirdi.
Başka bir mahkeme kararında 5 hakimli bir heyet, Ürdün’ün Beşir’i tutuklaması gerekirken başarısız olmasının BM Güvenlik Konseyine sevk etme gerekçesi olmadığını, çünkü Ürdün’ün vaktinden önce mahkemeye danışmaya çalıştığını bildirdi. Hakim Chile Eboe-Osuji, “Yüksek mahkeme onaylıyor. Ürdün, el Beşir’i 29 Mart 2017’de Amman’dayken teslim edilmesi talebini yerine getirmediği için tüzük kapsamındaki yükümlülüklerine uymadı. Ancak Ürdün’ü olası bir yaptırım için BM Güvenlik Konseyine sevk etmek çok fazla" dedi.
Sudan Devlet Başkanı Ömer el Beşir, 30 yıl süren iktidarının ardından geçen ay ordunun yönetime el koymasıyla görevden alınmıştı. Beşir, Darfur eyaletinde savaş suçu işlemenin yanı sıra insanlığa karşı suçlar, sistematik tecavüz ve sivillerin katledilmesi de dahil birçok ağır suçlamayla itham ediliyor. ICC, 4 Mart 2009’da bu suçlamalar gerekçesiyle Ömer el Beşir hakkında tutuklama emri çıkarmıştı. El Beşir, hakkında tutuklama kararı bulunan görev başındaki tek liderdi.
Ürdün ise, 2017’de el Beşir’i tutuklamamasında uluslararası hukuk uyarınca devlet başkanı dokunulmazlığını gerekçe göstermişti ancak ICC bu dokunulmazlığın el Beşir’in işlediği iddia edilen savaş suçları nedeniyle uygulanmadığını açıklamıştı.

PARTNERMakyajsız kraliçeMakyajsız kraliçe
Kato Dağı eteklerinde minik öğrenciler trafikte yaya önceliği için düdük çaldıKato Dağı eteklerinde minik öğrenciler trafikte yaya önceliği için düdük çaldı
Mehmetçik Ramazan paketlerini dağıttıMehmetçik Ramazan paketlerini dağıttı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

YSK'da kritik oturum başladı!

YSK'da kritik oturum başladı!

YSK'dan AK Parti'nin KHK'lılarla ilgili itirazı hakkında karar

YSK'dan AK Parti'nin KHK'lılarla ilgili itirazı hakkında karar

Kimlik, ehliyet ve pasaportta yeni dönem

Kimlik, ehliyet ve pasaportta yeni dönem

Belçim Bilgin'den Yılmaz Erdoğan'a 4 milyonluk fatura

Belçim Bilgin'den Yılmaz Erdoğan'a 4 milyonluk fatura

Gündeme bomba gibi düşen iddia! Açıklama geldi

Gündeme bomba gibi düşen iddia! Açıklama geldi

Ali İhsan Yavuz'dan Fatih Portakal'a tepki!

Ali İhsan Yavuz'dan Fatih Portakal'a tepki!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Şehit cenazesinde 34 kişi gözaltına alındı!

Şehit cenazesinde 34 kişi gözaltına alındı!

Şırnak'ta EYP'li hain tuzak!

Şırnak'ta EYP'li hain tuzak!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dışişleri Bakanlığı,Ermeni teröristin cenazesinin kalıntılarının Erivan'da gömülmesini kınadı

Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki! Ermenistan'da törenle gömülmüştü

Sarıyer'de alışveriş merkezinde silahlı saldırı: 2 yaralı

İstanbul'da silahlı saldırı! Yaralılar var

'Ağlayan gelin' fotoğraf tutkunlarının gözdesi oldu

'Ağlayan gelin' fotoğraf tutkunlarının gözdesi oldu

Nesli tükenme tehlikesi geçiren ceylanları evinin bahçesinde besliyor

Bahçesinde ne olduğunu duyan koşarak oraya gidiyor!

Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan avukatlarıyla görüştü

Terör örgütü elebaşı Öcalan'la ilgili açıklama

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir hakkındaki soruşturmada yeni gelişme

Ali Demir hakkındaki soruşturmada yeni gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.