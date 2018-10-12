Uluslararası düzeyde aranan militan, 2 karısıyla tutuklandı

3 / 10 RUS RASHID ENIKEEV ULUSLARARASI TERÖRİST

Kayseri'nin Talas ilçesinde yapılan aramada ve cep telefonlarında çok sayıda sahte pasaport, dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirilen zanlılardan, geçirdiği trafik kazası sonrası sakat kaldığı ve tekerlekli sandalyeye mahkum olduğunu ileri süren, ancak Irak'daki çatışmalar sırasında yaralandığı, boynuna ve beline platin takıldığı ortaya çıkan DEAŞ üyelerinden Rashid Enikeev'in Uluslararası seviyede terörizm suçundan arandığı, halen DEAŞ içinde faaliyet yürüttüğü, DEAŞ terör örgütü tarafından GSM aracılığı ile örgüt içi kullanılan gizli haberleşme üzerinden örgüt üyelerine talimat verdiği, DEAŞ terör örgütü içinde faaliyet yürütürken, ölen terör örgütü mensuplarının eşlerini Suriye'den kaçak yollarla getirerek Türkiye'ye yerleştirdiği anlaşıldı.