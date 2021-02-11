Uluslararası Göç Örgütü: “Libya kıyılarında 200’den fazla kaçak göçmen kurtarıldı”

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) tarafından yapılan açıklamada, Libya kıyıları açıklarında 200’den fazla kaçak göçmenin kurtarıldığı bildirildi.

Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı Uluslararası Göç Örgütü (IOM) tarafından yapılan açıklamada, Libya kıyıları açıklarında 200’den fazla kaçak göçmenin kurtarıldığı bildirildi. IOM’un açıklamasında, “Libya’ya kimsenin geri gönderilmemesini ve göçmenlerin keyfi gözaltına alınmasının sona ermesi gerektiğini yineliyoruz” ifadelerine yer verildi. Kurtarılan göçmenler, Sahil Güvenlik tarafından Libya kıyılarına geri getirilirken, göçmenlere tıbbi ekipler tarafından müdahale edildiği ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

2011’de Libya’nın eski lideri Muammer Kaddafi’nin devrilmesinin ardından Libya’daki güvensizlik ve kaos nedeniyle, çoğu Afrikalı olan binlerce yasadışı göçmen, Avrupa’ya ulaşmak için Akdeniz’i Libya kıyılarından geçmeyi tercih ediyor. IOM, bu yıl Libya kıyıları açıklarında 2 binden fazla kaçak göçmen kurtarıldığını aktardı.

IOM, geçtiğimiz sene 323 göçmenin hayatını kaybettiğini, 417 göçmenin Orta Akdeniz rotasında kaybolduğunu ifade etti. IOM, 11 bin 891 yasadışı göçmenin ise kurtarılarak, Libya’ya geri döndüğünü bildirdi.



