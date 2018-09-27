Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, "Dünya, bu son yıllardaki göç ve mülteci dalgasında bariz bir şekilde sınıfta kaldı. Türkiye birçok dünya ülkesine göre bu sınavdan başarıyla geçti." dedi.

Sakarya Üniversitesince Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası Göç ve İletişim Kongresi'nde konuşan Rektör Savaşan, dünya ülkelerinin mülteci sorununu daha insani başlıklar altına almasının gerektiğini anlattı.

Savaşan, şöyle konuştu:

"Dünya, bu son yıllardaki göç ve mülteci dalgasında bariz bir şekilde sınıfta kaldı. Türkiye birçok dünya ülkesine göre bu sınavdan başarıyla geçti. Göç, ülkelerin yeni bir dinamizm kazanması adına zenginliktir. Türkiye'nin bu konuda başarılı olmasının altında tarihi hafıza ve değer dünyası geliyor. Şükür ki Türkiye ensar-muhacir anlayışı içerisinde Suriyeli ve Iraklı mültecilerin uyum sağlaması ve refah içerisinde yaşaması için elinden geleni yapıyor. Tabii ki bazı sorunlar oluyor. Bu kongrenin önemli sonuçlara, önemli arayış değişikliklerine yol açmasını diliyorum."