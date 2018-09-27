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Uluslararası Göç ve İletişim Kongresi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2018 12:14 | Son Güncelleme

SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan: - "Dünya, bu son yıllardaki göç ve mülteci dalgasında bariz bir şekilde sınıfta kaldı. Türkiye birçok dünya ülkesine göre bu sınavdan başarıyla geçti" - Kongre koordinatörü Prof. Dr. İlyas Öztürk: - "Türkiye son yıllarda komşu ülkelerinden aldığı göç dalgalarından önemli ölçüde etkilendi. Bu Türkiye'nin tarihten gelen sorumluluğundan ve mazluma el açma bilincinden ve kültüründen kaynaklanmaktadır"

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, "Dünya, bu son yıllardaki göç ve mülteci dalgasında bariz bir şekilde sınıfta kaldı. Türkiye birçok dünya ülkesine göre bu sınavdan başarıyla geçti." dedi.

Sakarya Üniversitesince Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası Göç ve İletişim Kongresi'nde konuşan Rektör Savaşan, dünya ülkelerinin mülteci sorununu daha insani başlıklar altına almasının gerektiğini anlattı.

Savaşan, şöyle konuştu:

"Dünya, bu son yıllardaki göç ve mülteci dalgasında bariz bir şekilde sınıfta kaldı. Türkiye birçok dünya ülkesine göre bu sınavdan başarıyla geçti. Göç, ülkelerin yeni bir dinamizm kazanması adına zenginliktir. Türkiye'nin bu konuda başarılı olmasının altında tarihi hafıza ve değer dünyası geliyor. Şükür ki Türkiye ensar-muhacir anlayışı içerisinde Suriyeli ve Iraklı mültecilerin uyum sağlaması ve refah içerisinde yaşaması için elinden geleni yapıyor. Tabii ki bazı sorunlar oluyor. Bu kongrenin önemli sonuçlara, önemli arayış değişikliklerine yol açmasını diliyorum."

- "Göç sorunu için önlemlerin ele alınması kaçınılmazdır"

Kongre Koordinatörü SAÜ Fen Edebiyat Fakültesi Çeviribilim Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlyas Öztürk de Türkiye'nin milyonları aşan mültecileri barındırmak, konuşlandırmak, iş bulmak ve sosyal hayata entegre etmek için bir yandan uluslararası anlaşmalar yaparken diğer yandan da kendi içinde bir dizi tedbirler almak zorunda kaldığını dile getirdi.

Bu tedbirlerin arasında güvenlik ve barınmanın en önemli faktörler olduğunu belirten Öztürk, "Türkiye son yıllarda komşu ülkelerinden aldığı göç dalgalarından önemli ölçüde etkilendi. Bu Türkiye'nin tarihten gelen sorumluluğundan ve mazluma el açma bilincinden ve kültüründen kaynaklanmaktadır. Sorun kontrolsüz gelişlerin ve düzensiz göç akınının giderek artmasında yatmaktadır. " diye konuştu.

Öztürk, son yıllarda Ortadoğu'da yaşanan savaş ve siyasal istikrarsızlığın beraberinde getirdiği göç dalgasının ikinci dünya savaşından bu yana meydana gelen en büyük insani dram olarak gözüktüğünü belirtti.

Milyonlarca insanın farklı dil ve kültür bağlamında ve göç ekseninde iletişim sorunu yaşadığını ifade eden Öztürk, şunları söyledi:

"Günümüzde uluslararası iletişimin önemli bir paydaşı olan çeviri olgusu ön plana çıkmaktadır. Bu noktada kongrede göç ve iletişim bağlamında çeviri bilim ile ilgili çalışmaların birlikte ele alınmasını ve irdelenmesini öngördük. Göç sorununun ele alınması için uluslar ve uluslararası önlemlerin ele alınması kaçınılmazdır. Bu konuda devletimiz tüm fedakarlıkları yapmaktadır."

Yurtiçi ve yurtdışından öğretim üyelerinin katıldığı kongre, yarın sona erecek.

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Sakarya Üniversitesi Uluslararası Göç ve İletişim Kongresi

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