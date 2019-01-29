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Uluslararası lisenin geleceğini ve vizyonunu "Bilim Kurulu" planlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 00:25 | Son Güncelleme

Bursa'daki MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlı Uluslararası Murad Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesinin vizyonu ve geleceği, 15'i profesör 22 kişilik akademisyen kadrosundan oluşan "Akademik Bilim Kurulu" ile planlanıyor - Akademik Bilim Kurulu Koordinatörü Doç. Dr. Mustafa Öcal: - "Şu anda Bursa Uludağ Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi ve Yalova Üniversitesinden çeşitli branşlarda 22 arkadaşımız var. İlahiyatçı, sosyolog, psikolog, eğitimci, ekonomist, tıp, hukuk ve mühendislik alanlarından oluşan akademik bilim kurulumuz var" - Okul Müdürü Mehmet Türkmen: - "Eğitim 2023 Vizyonuna bakıldığında üniversitelerle birtakım projelerin ve protokollerin yapılması isteniyor. Dolayısıyla burada yapılan çalışmayı aslında Bakanlığımızın ve Genel Müdürlüğümüzün bir vizyonunun hayata geçirilmesi olarak görmeliyiz"

CEM ŞAN - Bursa'da üç yıl önce eğitim öğretim hayatına başlayan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Din Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlı Uluslararası Murad Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesinin vizyonu ve geleceği, okul bünyesinde 15'i profesör 22 kişilik akademisyen kadrosundan oluşan Akademik Bilim Kurulu ile planlanıyor.

Osmangazi Belediyesinca yaptırılan tek çatı altında 22 bin metrekare kapalı alana sahip lisede 59 ülkeden 167'si yabancı 396 öğrenci eğitim görüyor.

Din Öğretimi Vizyon Belgesi çerçevesinde okulda kurulan ve çeşitli branşlarda üç üniversiteden 15'i profesör toplam 22 akademisyenden oluşan Akademik Bilim Kurulu, okulun vizyon ve misyonuna katkı sağlarken, aynı zamanda stratejik eylem planının oluşmasında, uygulanmasında ve değerlendirilmesinde etkin rol oynuyor.

Kurulun koordinatörü Doç. Dr. Mustafa Öcal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) İlahiyat Fakültesi Din Eğitim Ana Bilim Dalı'ndan 2016 yılında emekliye ayrılmasının ardından 2017'de MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce bu okulda görevlendirildiğini söyledi.

Din Öğretimi Vizyon Belgesi kapsamında en az iki üniversiteden akademisyenlerin yer aldığı bir akademik bilim kurulu oluşturulması gerektiğini aktaran Öcal, liselerinde geçen yıl teşkil ettikleri bu kurulunun daha da genişletildiğini ve çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

- Üç üniversiteden 15'i profesör 22 akademisyen

Öcal, geçen yıl BUÜ ve Bursa Teknik Üniversitesinden (BTÜ) 15 akademisyenin bilim kurulunda görev aldığını dile getirerek, "Bu sene yeniledik. Şu anda BUÜ, BTÜ ve Yalova Üniversitesinden çeşitli branşlarda 22 arkadaşımız var. İlahiyatçı, sosyolog, psikolog, eğitimci, ekonomist, tıp, hukuk ve mühendislik alanlarından oluşan akademik bilim kurulumuz var." dedi.

Ayrıca Öcal, Akademik Bilim Kurulunun okulun geleceğine yönelik çalışmalar ve planlamalar yaptığını bildirdi.

Kurulun oluşturulmasındaki çalışmalara değinen Öcal, şu bilgileri verdi:

"Yıllarca BUÜ'de akademisyenlik yaptığım için üç üniversiteden tanıdığımız arkadaşlarımıza teklif ettik. Kendilerini ziyaret ettik. 'Böyle bir çalışma grubumuz olacak. Katılırsanız, destek verirseniz memnun oluruz.' dedik. Hiçbir arkadaşımız 'Ben gelemem.' demedi. Üç üniversiteden farklı branşlardan arkadaşlarımızla zaman zaman bir araya geliyoruz. Bu hocalarımızla dönem başında bir toplantı yaptık, fikirlerini aldık. Bu zamana kadar okulda yapılanları ve başarılarını anlattık. 'Bundan sonra neler yapalım' diye onların tavsiyelerini aldık. Bu aralar bir toplantı daha yaptık. Tekrar görüşlerine başvurduk. Bundan sonra yapılacaklarla ilgili tekliflerini aldık. Gerek Milli Eğitim Bakanlığının 2023 Vizyonu çerçevesinde gerekse okul içindeki eğitim öğretim faaliyetlerinde neler olması gerektiği konusunda fikirlerini aldık. Bu şekilde onlardan istifade edeceğiz. Kurulumuz eğitim öğretim döneminde ortalama 4 defa toplanıyor. Hocalarımız toplantıya çağrıldığı zaman severek geliyorlar, destek veriyorlar. Hocalarımız ve ben tamamen gönüllülük esasına göre hareket ediyoruz."

- "Eğitim 2023 Vizyonu'nu hayata geçirdik"

Okul Müdürü Mehmet Türkmen de okullarında Türkiye'nin tecrübesini ortaya koymaya gayret ettiklerini belirtti.

Son dönemde açıklanan Eğitim 2023 Vizyonu'nun okulun birçok uygulamasını kapsadığını dile getiren Türkmen, şöyle konuştu:

"Eğitim 2023 Vizyonu çalışmalarımızı daha da güçlendirdi. Çünkü üç yıl önce yayımlanan Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Vizyon Belgesi'nde de bizim yaptığımız çalışmaların büyük bir çoğunluğu vardı. Bilim Kurulu bunlardan biridir. Bilim Kurulu ve Danışma Kurulunun da vizyon belgesi kapsamında kurulması gerekiyor. Eğitim 2023 Vizyonu'na bakıldığında üniversitelerle birtakım projelerin ve protokollerin yapılması isteniyor. Dolayısıyla burada yapılan çalışmayı aslında Milli Eğitim Bakanlığımızın ve Din Öğretimi Genel Müdürlüğümüzün bir vizyonunun hayata geçirilmesi olarak görmeliyiz."

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