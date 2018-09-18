Uluslararası Maden Kurtarma yarışmasında Türkiye'yi temsil edecekler

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- TÜRKİYE Taşkömürü Kurumu (TTK) tahlisiye ekibi, Rusya'da düzenlenecek ve 25 ülkeden maden kurtarma ekiplerinin katılacağı Uluslararası Maden Kurtarma Yarışması-IMRC 2018'de Türkiye'yi temsil edecek.

Türkiye'nin birçok noktasında maden göçüklerindeki kurtarma çalışmalarında en önde yer alan, ayrıca deprem ve doğal afetlerde kurtarma çalışmalarına katılan TTK tahlisiye ekibi, dünyanın en saygın yarışmalarından biri olan Uluslararası Maden Kurtarma Yarışması-IMRC 2018'e Türkiye adına katılacak. Uluslararası maden kurtarma dernekleri ve federasyonları tarafından düzenlenen ve 2014 yılında Polonya'da gerçekleştirilen yarışmada TTK tahlisiye ekibi dünya 1'incisi olmuştu. Bu yıl 22-29 Eylül 2018 tarihlerinde Rusya'nın Ekaterinburg kentinde düzenlenecek yarışmaya TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu, TTK İş Sağlığı ve Güvenliği Daire Başkanı Faik Ahmet Sarıalioğlu ve 12 uzman tahlisiyecinin katılacağı açıklandı. Yarışmaya çeşitli ülkelerden katılacak 25 maden kurtarma ekibi, dünyanın en iyi kurtarma ekibi olabilmek için yarışacak.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Ahmet Demirci, sendika yöneticileriyle birlikte son hazırlıklarını yapan ekibi ziyaret etti. Demirci, TTK tahlisiye ekibinin Türkiye'nin yanı sıra dünyada kendini kanıtlamış olduğunu söyleyerek, "Tahlisiye ekibimizin ünü Türkiye'yi aşmış durumda. Maden kazalarının yanı sıra birçok olayda kurtarma ekibi olarak en önde yer alıyorlar. Rusya'da başarılı olacaklarına inanıyoruz. Başarılar diliyoruz" dedi.

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