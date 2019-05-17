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Uluslararası Marmaris Halk Dansları Festivali başladı

MAGAZİN HABERLERİ  | 17.05.2019 18:31 | Son Güncelleme

Bu yıl 10.’su düzenlenecek olan Uluslararası Marmaris Halk Dansları Festivali 9 farklı ülkeden 800 dansçının katılımıyla başladı.

Bu yıl 10.’su düzenlenecek olan Uluslararası Marmaris Halk Dansları Festivali 9 farklı ülkeden 800 dansçının katılımıyla başladı. Festivalin bu yılki sloganı ’Barışa Dans’ olarak belirlendi.

Bu yıl 10.’su düzenlenecek olan Uluslararası Marmaris Halk Dansları Festivali 9 farklı ülkeden 800 dansçının katılımıyla başladı. Festivalin bu yılki sloganı ’Barışa Dans’ olarak belirlendi. Gösteriler gündüz ve akşam olmak üzere günde iki kez kent merkezinde bulunan 19 Mayıs Gençlik Meydanı’nda gerçekleştiriliyor. Festival Koordinatörü Selçuk Yıldız,” Geniş bir katılımla festivalimizi gerçekleştiriyoruz. Festivalimizin sloganı, ‘Barışa Dans’. 9 farklı ülkeden 800 dansçı festivale katılıyor. Bulgaristan, Gürcistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Ukrayna, Kosova, Azerbaycan, Arnavutluk gibi ülkelerden, ayrıca Bursa ve Hatay’dan da katılımlar mevcut.” dedi. Festival 19 Mayıs günü sona erecek.

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