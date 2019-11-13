Uluslararası Olimpiyat Komitesinden Senegal'e spor övgüsü

Senegal'e gelen Uluslararası Olimpiyat Komitesinin (IOC) Başkanı Thomas Bach, ülkede 2022'de düzenlenecek 4. Yaz Gençlik Olimpiyatları'na ilişkin, "Senegal'i seçtik, çünkü burası bir barış, demokrasi ve sporcu ülkesi." dedi.

Bach ve beraberindeki heyet, resmi ziyaret kapsamında Senegal'e gelerek, başkent Dakar'da sahil yolu üzerindeki halka açık spor alanlarını gezdi.

Burada basın mensuplarına açıklamada bulunan Bach, Senegalli iki önemli ismin IOC kurulunda bulunduğunu anımsatarak, ülkenin spor alanında dünyaya önemli isimler kazandırdığını söyledi.

- Olimpiyatlara ev sahipliği yapacak tek Afrika ülkesi

Senegal'in tarihi bir etkinliğe hazırlandığını belirten Bach, "Senegal'i seçtik, çünkü burası bir barış, demokrasi ve sporcu ülkesi." diye konuştu.

Bach, IOC'un spor alanındaki deneyimleri sayesinde Senegal'in olimpiyatlara güzel ev sahipliği yapacağından şüphe duymadığını dile getirerek, "Bu gençlik oyunları Senegal'in, olimpiyat tarihine girmesine izin verecek, çünkü Senegal bu etkinliğe ev sahipliği yapacak tek Afrika ülkesi olacak." ifadelerini kullandı.