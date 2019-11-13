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Uluslararası Olimpiyat Komitesinden Senegal'e spor övgüsü

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2019 03:24 | Son Güncelleme

Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach: - "(Ülkede 2022'de düzenlenecek 4. Yaz Gençlik Olimpiyatları'na ilişkin) Senegal'i seçtik, çünkü burası bir barış, demokrasi ve sporcu ülkesi" - "Senegal bu etkinliğe ev sahipliği yapacak tek Afrika ülkesi olacak"

Senegal'e gelen Uluslararası Olimpiyat Komitesinin (IOC) Başkanı Thomas Bach, ülkede 2022'de düzenlenecek 4. Yaz Gençlik Olimpiyatları'na ilişkin, "Senegal'i seçtik, çünkü burası bir barış, demokrasi ve sporcu ülkesi." dedi.

Bach ve beraberindeki heyet, resmi ziyaret kapsamında Senegal'e gelerek, başkent Dakar'da sahil yolu üzerindeki halka açık spor alanlarını gezdi.

Burada basın mensuplarına açıklamada bulunan Bach, Senegalli iki önemli ismin IOC kurulunda bulunduğunu anımsatarak, ülkenin spor alanında dünyaya önemli isimler kazandırdığını söyledi.

- Olimpiyatlara ev sahipliği yapacak tek Afrika ülkesi

Senegal'in tarihi bir etkinliğe hazırlandığını belirten Bach, "Senegal'i seçtik, çünkü burası bir barış, demokrasi ve sporcu ülkesi." diye konuştu.

Bach, IOC'un spor alanındaki deneyimleri sayesinde Senegal'in olimpiyatlara güzel ev sahipliği yapacağından şüphe duymadığını dile getirerek, "Bu gençlik oyunları Senegal'in, olimpiyat tarihine girmesine izin verecek, çünkü Senegal bu etkinliğe ev sahipliği yapacak tek Afrika ülkesi olacak." ifadelerini kullandı.

- Cumhurbaşkanından olimpiyat köyü sözü

Spor Bakanı Makhtar Ba da IOC heyetinin olimpiyat için yapılan hazırlıkları yerinde incelemek için ülkede olduğunu açıkladı.

IOC'un olimpiyat için Senegal'e tahsis edilen bütçede yüzde 50 artışa gittiğini anlatan Ba, "Cumhurbaşkanı, olimpiyatlar için gerekli alt yapıyı zamanında bitireceği, bir olimpiyat köyünün kurulacağı sözü ve teminatını heyete verdi." bilgisini paylaştı.

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