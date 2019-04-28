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Uluslararası Robotik Yarışmasında Ümraniyeli Bilge Çocuklar voleybol kategorisinde birincilik aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2019 10:08 | Son Güncelleme

  ESENLER'de  düzenlenen Robotis Steam Cup Turkey Stem Tabanlı Uluslararası Robotik Yarışması’nda Ümraniyeli Bilge Çocuklar, 20 okul arasında düzenlenen voleybol kategorisinde birinci oldu.

Uluslararası Robotik Yarışmasında Ümraniyeli Bilge Çocuklar voleybol kategorisinde birincilik aldı

İSTANBUL, (DHA)- ESENLER'de düzenlenen Robotis Steam Cup Turkey Stem Tabanlı Uluslararası Robotik Yarışması’nda Ümraniyeli Bilge Çocuklar, 20 okul arasında düzenlenen voleybol kategorisinde birinci oldu.

İlkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri açık kaynak projesi, kutu toplama, voleybol, sahne ve koreografi, cityracer ve robot sumo gibi 12 farklı kategoride yarıştı. Gençlerin yarışma heyecanına aileleri de ortak oldu. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı Robotis Steam Cup Turkey yarışmasında, Ümraniyeli Bilge Çocuklar da voleybol kategorisinde yarışarak birincilik elde etti.

(FOTOĞRAFLI)

Uluslararası Robotik Yarışmasında Ümraniyeli Bilge Çocuklar voleybol kategorisinde birincilik aldıUluslararası Robotik Yarışmasında Ümraniyeli Bilge Çocuklar voleybol kategorisinde birincilik aldıUluslararası Robotik Yarışmasında Ümraniyeli Bilge Çocuklar voleybol kategorisinde birincilik aldı

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