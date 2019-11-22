"Uluslararası Terör Kurbanları Kongresi" Fransa'da devam ediyor

İki yıl önce oğlunun da bulunduğu yerde gerçekleşen saldırıyı anlatan Çeliker, "Bir eğlence kulübündeyken, bir anda ağır silahla donanmış bir teröristi ve yerde yatan cesetleri görmenin şokunu tarif etmek hayli güç. Oğlum, kendisi gibi pek çok insanın o an Allah'a sığındığını anlatıyor. Çünkü biliyorlar ki DEAŞ isimli terör örgütü, herhangi bir dini değil, bölgede egemenlik kurmak isteyen, kaostan çıkar sağlayan güçleri temsil ediyor." şeklinde konuştu.

Çeliker, "DEAŞ Türkiye'de 300'den fazla can aldı, bini aşkın kişiyi yaralı, binlerce aileyi gözü yaşlı bıraktı. Fransa ise 200'den fazla insanını yitirdi. Dünyada DEAŞ'a en çok kurban veren ülke Türkiye. Türkiye'nin ardından Fransa geliyor." diye konuştu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un himayelerinde, Fransa Terör Kurbanları Derneği (AFVT) ile Nice Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlediği kongrenin ikinci gününde devletin ve bölge yönetimlerinin terör mağdurları ile ilgili rolüne ilişkin paneller yapıldı.

Çeliker, en büyük temennisinin daha çok terör mağduru olmaması ve terörün sona ermesi olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin dini, etnik, ideolojik birçok farklı maske takmış terör örgütü ile mücadele ettiğini vurgulayan Çeliker, "Bugün DEAŞ'ın kendine ait toprağı kalmadı, bu Türkiye'nin çabaları neticesindedir." dedi.

- "FETÖ elebaşı Gülen kanaat önderi değildir"

Öte yandan, Çeliker, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) elebaşı Fethullah Gülen'in Batı medyasında yer aldığı gibi bir "kanaat önderi" olmadığının altını çizerek, "İnsanların manevi eğilimlerinden istifade ederek insanları kendine bağlayan ölümcül bir örgütün lideridir. 15 Temmuz 2016 gecesi Türkiye'de darbe girişiminde bulundular. O gece 251 kişi öldürüldü." ifadelerini kullandı.

- "Bir terör örgütü diğeri için araç olarak görülmemeli"

PKK ve YPG'nin ise Kürt kimliği maskesi takan bir terör örgütü olduğunu ve Kürtleri kesinlikle temsil etmediğini vurgulayan Çeliker sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"PKK'yı başta Avrupa Birliği gibi kuruluşlar olmak üzere pek çok devlet terör örgütü olarak görüyor. Fransa da bu ülkelerden biri. Hal böyle iken PKK/YPG'ye, DEAŞ ile mücadele gerekçesiyle nasıl göz yumabiliriz? Bir acıyı diğerine nasıl yeğleyebiliriz? Bir terör örgütünü diğeri için araç olarak görmek bir kısır döngüdür. Bu kabullenişi reddediyorum. Bunların her ikisi de masumları öldüren örgütlerdir. Bu örgütlerden birini seçmek mağdurlara ve yakınlarının aziz hatıralarına hakarettir."