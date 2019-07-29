Trabzon'da "9 Ülke El Ele Hayde Horona" sloganıyla "Uluslararası Trabzon Horon Festivali" düzenlenecek.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Trabzon'da kültürel ve sosyal etkinliklere yönelik projeler kapsamında, 9 farklı ülkenin katılımıyla festival düzenleneceğini bildirdi.

Zorluoğlu, Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Bulgaristan, Gürcistan, İran, Meksika, Rusya ve Yunanistan'dan horon ekiplerinin katılacağı festivale, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Trabzon Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Ortahisar Belediyesinin de destek verdiğini belirtti.

Trabzon'a yakışan bir festival yapmak istediklerini vurgulayan Zorluoğlu, "1-4 Ağustos tarihlerinde düzenleyeceğimiz festivalimizde, horon kültürümüzü, horonun yöresel bir danstan çok, insanları coşku ve eğlence çemberinde buluşturup birleştiren yönünü ülkemize ve dünyaya bir kez daha anlatmayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"Atatürk Alanı (Meydan Parkı), Of ve Düzköy ilçelerinde hem profesyonel horon ekiplerini hem de etkinliği takip edenler, aynı coşkuyla horon bağlayacaktır. Böylelikle farklı ülke vatandaşlarının, yaş, cinsiyet veya statü fark etmeksizin tüm kesimler, horon festivalinde bir araya gelecek. Ayrıca Ekin Uzunlar, Mehmet Yılmaz, Onay Şahin, Resul Dündar, Sinan Yılmaz, Yusuf Cemal Keskin ve Zeynep Başkan gibi birbirinden değerli Karadeniz müziği icra eden sanatçılarımızın da sahne alacağı festivalde, sürpriz etkinlikler ve yarışmalar da düzenlenecek."

