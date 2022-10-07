Ümit Özdağ'dan çok konuşulacak yorum! 'Bunu ancak AK Partili yapar' diyerek yüklendi! 'Gitsin kumda oynasın'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'başörtüsü' ile ilgili olarak "Kadınların giyim kuşamını siyasetin tekelinde çıkartıyoruz. Bu hakkı yasal güvenceye alacağız. Bunu bir tartışma konusu olmaktan tümüyle çıkartacağız" demişti. Bu açıklamanın ardından CHP, TBMM'ye yasa teklifinde bulunmuştu. Yaşanan gelişmelerin ardından partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun yasa teklifine karşılık anayasal düzenleme hamlesi gelmişti.

ÖZDAĞ'DAN KILIÇDAROĞLU'NA 'BAŞÖRTÜSÜ' TEPKİSİ

Türkiye'de yeniden tartışma konusu haline gelen 'başörtüsü' ile ilgili olarak Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan dikkat çeken açıklamalar geldi. Sosyal medyada katıldığı bir sohbet odasında açıklamalarda bulunan Özdağ "Recep Tayyip Erdoğan'a gollük bir pas vermeyi ancak iyi bir AK Partili yapar" dedi.

Özdağ açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"FESLİ, SARIKLI VE CÜBBELİ DEVLET MEMURLARI GÖRMEYE BAŞLARIZ"

"Kapanmış ve aşılmış bir meseleyi şimdi Türkiye'nin gündemine getirip Recep Tayyip Erdoğan'a gollük bir pas vermeyi ancak iyi bir AK Partili yapar. CHP'de hukuk fakültesi birinci sınıftan terk kimse yok mu diye merak ediyorum. 'Kadınlar için böyle bir yasa çıkartıyoruz' derseniz bu cinsiyet ayrımcılığına girer, birileri gider bunu Anayasa Mahkemesi'ne başvurur ve 'Burada cinsiyet ayrımcılığı var, erkekler içinde uygulanmasını istiyoruz' der. Ondan sonra biz fesli, sarıklı ve cübbeli devlet memurları görmeye başlıyoruz. Bunu CHP'liler düşünemediler mi? Eğer düşünemediler ise gitsinler anaokulunda kumda oynasınlar. Türkiye'de Kuzey Koreleşme süreci devam ederken, bunu gündemden kaldırıp ağzınıza almayıp Meclis'te tutanaklara geçen bir iki konuşma dışında tepki göstermeyip Erdoğan'a hizmet edecek ve ekonomik, sığınmacı yükü altında çöken, sansür rejiminin güçlendiği bir Türkiye'de aşılmış bir sorunu Erdoğan'ın ayağına pas olarak vereceksiniz. Doğrusu pes. "

