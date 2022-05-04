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Ümit Özdağ’dan ‘Sesiz istila’ açıklaması: ‘Yapım masraflarını ben karşıladım’

04.05.2022 07:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada ses getiren ‘Sessiz istila’ kısa filminin yapımcısı olan Hande Karacasu’nun gözaltına alınması ile ilgili Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’dan son dakika açıklaması geldi. Özdağ açıklamasında ‘Sessiz İstila' kısa filminin yapım masraflarını kendisinin karşıladığını belirtti.

Ümit Özdağ’dan ‘Sesiz istila’ açıklaması: ‘Yapım masraflarını ben karşıladım’

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 'Sessiz İstila' filminin yapımcısı Hande Karacasu, gözaltına alınmasının ardından, “Karacasu tarafından çekilen Sessiz İstila adlı kısa belgesel kendisine benim tarafımdan sipariş olarak verilmiştir. Yapım masraflarını ben karşıladım” açıklamasını yaptı.

Özdağ Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “H. Karacasu tarafından çekilen Sessiz İstila adlı kısa belgesel kendisine benim tarafımdan sipariş olarak verilmiştir. Yapım masraflarını ben karşıladım. Senaryoyu ben onayladım. H. Karacasu, kontrolsüz göçün sonuçlarını gösterdi. Suriyeliler ‘halk’ değil. Misafir. Kin/düşmanlık yok” ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Ümit Özdağ Zafer Partisi

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