Ümit Özdağ’dan ‘Sesiz istila’ açıklaması: ‘Yapım masraflarını ben karşıladım’

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 'Sessiz İstila' filminin yapımcısı Hande Karacasu, gözaltına alınmasının ardından, “Karacasu tarafından çekilen Sessiz İstila adlı kısa belgesel kendisine benim tarafımdan sipariş olarak verilmiştir. Yapım masraflarını ben karşıladım” açıklamasını yaptı.

Özdağ Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “H. Karacasu tarafından çekilen Sessiz İstila adlı kısa belgesel kendisine benim tarafımdan sipariş olarak verilmiştir. Yapım masraflarını ben karşıladım. Senaryoyu ben onayladım. H. Karacasu, kontrolsüz göçün sonuçlarını gösterdi. Suriyeliler ‘halk’ değil. Misafir. Kin/düşmanlık yok” ifadesini kullandı.



