HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Ümit Özdağ'dan yeni açıklama! Meral Akşener'e yanıt verdi

Ümit Özdağ'dan yeni açıklama! Meral Akşener'e yanıt verdi

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.10.2020 14:55 | Son Güncelleme

İYİ Partili Ümit Özdağ, Genel Başkan Meral Akşener'in kendisiyle ilgili yaptığı açıklamalara yanıt verdi. Özdağ, "Bombanın pimini ilk çekenlere baksınlar" dedi.

Ümit Özdağ'dan yeni açıklama! Meral Akşener'e yanıt verdi

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu iddia eden İYİ Partili Ümit Özdağ'ın açıklamaları deprem etkisi yarattı.

Dün akşam Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge'ye konuk olan Özdağ, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in de politikalarını eleştirirken partinin HDP'ye yakınlaştığını savundu.

Özdağ'ın açıklamaları İYİ Parti'de deprem etkisi yaratırken İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Kavuncu iddiaları sert bir dille yalanladı.

AKŞENER: YALANCIDIR BUNU SÖYLEYEN

İYİ Parti lideri Akşener de Kavuncu'nun Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunacağını duyururken "Biz partimize bir saldırının olacağını bekliyorduk elbette. Çünkü araştırma şirketlerinde 13-15 sonuçlarını bulunca, kış kışlığını yapar ama şimdi bakacağız duruma." dedi.

HDP ile yakınlaşma iddialarına çok sert tepki gösteren Akşener, Özdağ'ı kastederek ""Çok büyük bir yalandır, Yalancıdır bunu söyleyen" ifadelerini kullandı.

ÜMİT ÖZDAĞ'DAN YENİ AÇIKLAMA

Akşener'in açıklamaları sonrası gözlerin çevrildiği Özdağ'dan yeni bir açıklama geldi.

Sosyal medya hesabı üzerinden hem Akşener'e hem de AK Partili Bülent Turan'a tepki gösteren Özdağ şu ifadelere yer verdi;

"Sayın Turan,
İYİ Parti olarak ülkemizin menfaatini partimizin menfaatinden üstün tuttuğumuz için ve sonunda 'Allah Affetsin' dememek için sorunlu gördüğümüz durumlara gerekli müdahaleleri yapıyoruz.

Bu İYİ Parti'nin meselesidir; siz öncelikle kendi bahçenizi temizleyin!

Ayrıca İYİ Parti içerisinde operasyon arayanlar İYİ Parti'nin son iki kongresinde kirli tezgahları kurgulayanlara, işbirlikçilerine ve bombanın pimini ilk çekenlere baksınlar."


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye: Yürekten teşekkür ediyorumKılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye: Yürekten teşekkür ediyorum
Koronavirüs öksürüğü ile kuru öksürük arasındaki farkKoronavirüs öksürüğü ile kuru öksürük arasındaki fark
En Çok Okunan Haberler
Türkiye genelinde internet kesintisi
Türkiye genelinde internet kesintisi
Baraj gölü yüzeyinde şaşırtan görüntü
Baraj gölü yüzeyinde şaşırtan görüntü
Altın tekrar hareketlendi
Altın tekrar hareketlendi
Fox TV'den iddialı dizi için flaş karar!
Fox TV'den iddialı dizi için flaş karar!
Meral Akşener açıkladı: Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunacak
Meral Akşener açıkladı: Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunacak
İğrençlikleri bitmedi! Özel fotoğrafları önce ablasına, sonra...
İğrençlikleri bitmedi! Özel fotoğrafları önce ablasına, sonra...
İlginizi Çekebilir
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Soylu'dan polislere: Bedelini ödemeye hazırım, gereğini yapın
Soylu'dan polislere: Bedelini ödemeye hazırım, gereğini yapın
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
HDP kapatılacak mı? İsmail Saymaz'dan flaş iddia
HDP kapatılacak mı? İsmail Saymaz'dan flaş iddia
Gelişim ve Demokrasi Partisi kuruluyor!
Gelişim ve Demokrasi Partisi kuruluyor!
AKP kurucularından İbrahim Toru neden öldü?
AKP kurucularından İbrahim Toru neden öldü?
Diğer Haberler
Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye askıda ekmek yanıtı: Yürekten teşekkür ediyorum
Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye: Yürekten teşekkür ediyorum
İddialar İYİ Parti'yi sarstı... Buğra Kavuncu kimdir? Buğra Kavuncu'nun kaç yaşında ve nereli? İşte Buğra Kavuncu'nun hayatı...
İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu kimdir?
Devlet Bahçeli'den 'askıda ekmek' açıklaması
Devlet Bahçeli'den 'askıda ekmek' açıklaması
Akşener: Hayaller doğal gazla zengin olmuş Türkiye; gerçekler askıda ekmek kampanyası
Akşener'den askıda ekmek kampanyasıyla ilgili flaş sözler
Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş koronavirüse yakalandı
Ilgın Belediye Başkanı koronaya yakalandı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Koronavirüsle mücadelede yeni tedbirler alınacak mı?
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.