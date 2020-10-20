Ümit Özdağ'dan yeni açıklama! Meral Akşener'e yanıt verdi

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu iddia eden İYİ Partili Ümit Özdağ'ın açıklamaları deprem etkisi yarattı.

Dün akşam Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge'ye konuk olan Özdağ, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in de politikalarını eleştirirken partinin HDP'ye yakınlaştığını savundu.

Özdağ'ın açıklamaları İYİ Parti'de deprem etkisi yaratırken İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Kavuncu iddiaları sert bir dille yalanladı.

AKŞENER: YALANCIDIR BUNU SÖYLEYEN

İYİ Parti lideri Akşener de Kavuncu'nun Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunacağını duyururken "Biz partimize bir saldırının olacağını bekliyorduk elbette. Çünkü araştırma şirketlerinde 13-15 sonuçlarını bulunca, kış kışlığını yapar ama şimdi bakacağız duruma." dedi.

HDP ile yakınlaşma iddialarına çok sert tepki gösteren Akşener, Özdağ'ı kastederek ""Çok büyük bir yalandır, Yalancıdır bunu söyleyen" ifadelerini kullandı.

ÜMİT ÖZDAĞ'DAN YENİ AÇIKLAMA

Akşener'in açıklamaları sonrası gözlerin çevrildiği Özdağ'dan yeni bir açıklama geldi.

Sosyal medya hesabı üzerinden hem Akşener'e hem de AK Partili Bülent Turan'a tepki gösteren Özdağ şu ifadelere yer verdi;