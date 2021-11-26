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Ümit Özdağ hastaneye kaldırıldı

26.11.2021 23:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, geçirdiği ağır gribal enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ümit Özdağ hastaneye kaldırıldı

Zafer Partisi Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Uğur Tarhan sosyal medya hesabından Özdağ’ın hastaneye kaldırıldığını ve serum tedavisi uygulandığını açıkladı.

AĞIR GRİBAL ENFEKSİYON

Tarhan paylaşımında, "Partimizin kurulmasıyla birlikte yoğunluğu çok daha artan çalışma temposu nedeniyle ağır bir gribal enfeksiyon geçiren Genel Başkanımız bugün serum tedavisi gördü. Acil şifalar dilerim. Allah, Türk Milleti'ne hizmet yolunda kendisine güç kuvvet versin." ifadelerini kullandı.


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Anahtar Kelimeler:
Ümit Özdağ
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