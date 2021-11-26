Ümit Özdağ hastaneye kaldırıldı

Zafer Partisi Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Uğur Tarhan sosyal medya hesabından Özdağ’ın hastaneye kaldırıldığını ve serum tedavisi uygulandığını açıkladı.

AĞIR GRİBAL ENFEKSİYON

Tarhan paylaşımında, "Partimizin kurulmasıyla birlikte yoğunluğu çok daha artan çalışma temposu nedeniyle ağır bir gribal enfeksiyon geçiren Genel Başkanımız bugün serum tedavisi gördü. Acil şifalar dilerim. Allah, Türk Milleti'ne hizmet yolunda kendisine güç kuvvet versin." ifadelerini kullandı.

Partimizin kurulmasıyla birlikte yoğunluğu çok daha artan çalışma temposu nedeniyle ağır bir gribal enfeksiyon geçiren Genel Başkanımız bugün serum tedavisi gördü. Acil şifalar dilerim. Allah, Türk Milleti'ne hizmet yolunda kendisine güç kuvvet versin. pic.twitter.com/A4PNDUK3Wd — Uğur Tarhan (@ugur_tarhan) November 26, 2021



