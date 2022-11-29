Ümit Özdağ poligonda adeta şov yaptı! Tam isabetle vurunca diyaloglar dikkat çekti: "6'lı masayı devirdiniz, Süleyman Soylu..."

Gittiği poligonda eline silah alan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, isabetli atışlarıyla dikkat çekti. Önündeki 6 hedefi de vuran Özdağ ile yanındaki partiler arasında yaşanan diyaloglar ise sosyal medyada çok konuşuldu.

HEDEFLERİ TEK TEK TAM İSABETLE VURDU

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Hatay'daki esnaf ziyaretinde poligona giderek atış talimi yaptı. Önündeki hedefleri tek tek vuran Özdağ'ın başarılı atışları dikkat çekti. Atışlar sırasında yaşanan "6'lı masa ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu" diyaloğu ise gündem yarattı.

“ALTILI MASA'YI DEVİRDİNİZ”

Partisinin gençlik kollarının ‘esprili diyalog’ diye paylaştığı etkinlikte Özdağ, yanındakilerin “Süleyman varmış gibi” sözlerine, “O zaman makineli tüfek atayım” diye yanıt verirken, devamında bir genç “Altılı Masa'yı devirdiniz” diye seslendi.



