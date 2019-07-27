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Umman Dışişleri Bakanı Alevi arabuluculuk için Tahran'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2019 15:15 | Son Güncelleme

Umman Dışişleri Bakanı Alevi arabuluculuk için Tahran'da

Umman Dışişleri Bakanı Yusuf bin Alevi ile İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Tahran'da bir araya geldi.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Zarif ile Alevi ikili ilişkiler, bölgedeki son gelişmeler ve uluslararası konularla ilgili fikir alışverişinde bulundu.

Alevi'nin 19 Temmuz'da İran tarafından alıkonulan İngiltere'ye ait petrol gemisiyle ilgili arabuluculuk yapmak için geldiği belirtiliyor. Son olarak 20 Mayıs'ta Tahran'a gelen Alevi, ABD ile İran arasında arabuluculuk için görüşmelerde bulunmuştu. Umman Dışişleri Bakanlığı geçen hafta İran'a İngiltere'ye ait petrol tankerini serbest bırakması çağrısında bulunmuştu.

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi de 22 Temmuz'da Tahran'a sürpriz bir ziyaret yapmış ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir araya gelmişti.

- Cebelitarık'ın alıkoyduğu İran tankeri

İngiltere'ye bağlı olan İspanya'nın güneyindeki Cebelitarık özerk yönetimi, 4 Temmuz'da İran tankerinin Avrupa Birliği'nin (AB) Suriye'ye uyguladığı ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle alıkonulduğunu açıklamıştı.

İran, "Grace 1" adlı tankerin alıkonulmasının İngiltere için "sonuçları olacağı" uyarısında bulunmuştu. İngiltere, bölgeye gemilerini korumak üzere ikinci bir savaş gemisi göndereceğini açıklamıştı.

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İRAN Umman

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