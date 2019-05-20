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Umman Dışişleri Bakanı Tahran'da "bölgesel sorunları" görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2019 17:43 | Son Güncelleme

Umman Dışişleri Bakanı Tahran'da "bölgesel sorunları" görüştü

İSTANBUL (AA) - Umman Dışişleri Bakanı Yusuf bin Alevi, İran'ın başkenti Tahran'da İranlı mevkidaşı Cevad Zarif'le bölgesel sorunları görüştü

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, Umman Dışişleri Bakanı Bin Alevi, Tahran'da İran Dışişleri Bakanı Zarif ile bir araya geldi.

Görüşmede iki ülke ilişkileri ve bölgesel sorunların ele alındığı belirtildi.

Umman, ABD'yle İran arasında ara bulucu ülke olarak ön plana çıkıyor. Umman'ın Washington Büyükelçisi Hanine el-Magiri, 9 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, ülkesinin ABD'yle İran arasında ara buluculuk yapmaya hazır olduğunu ifade etmişti.

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İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif Tahran Umman Dışişleri Bakanı Yusuf Bin Alevi

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