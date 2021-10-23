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Ümraniye'de camları temizleyen işçiler 24. katta asma asansörde mahsur kaldı

23.10.2021 23:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ümraniye'de özel bir bankaya ait plazanın dış cephesinde bulunan camları temizleyen 2 temizlik işçisi, binanın 24. katının camlarını temizlerken bozulan asma asansörün sepetinde mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri, 2 saat süren çalışmanın ardından mahur kalan iki işçiyi kurtardı.

Ümraniye'de camları temizleyen işçiler 24. katta asma asansörde mahsur kaldı

Olay, saat 20.15 sıralarında Ümraniye Saray Mahallesi, Sokullu Caddesi üzerinde bulunan özel bir bankaya ait plazada meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre plazanın dış cephesindeki camları temizleyen iki işçi, binanın 24 katında, asma asansörün arıza yapması sonucu mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin merdiveni işçilerin mahsur kaldığı kata yetişmeyince bina içerisinden kurtarma çalışmaları başlatıldı.

KURTARMA ÇALIŞMALARI 2 SAAT SÜRDÜ

Bina içerisindeki camlar, işçilerin sığacağı kadar açılmadığı için asma asansörün sepetinde kalan işçiler, itfaiye ekiplerinin iki saat süren yoğun çalışması üzerine kurtarıldı.

Plazanın çatısından aşağıya sarkıtılan halatlar işçilerin bulunduğu sepete bağlanarak sepet yukarıya çekildi. Kurtarılan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. İşçiler, plazanın otoparkına götürülerek araçla binadan çıkarıldı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Ümraniye
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